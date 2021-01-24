Палладиевый фонд «Норникеля» вышел на биржу Deutsche Borse.
Палладиевый фонд «Норникеля» вышел на биржу Deutsche Borse.
Глобальный палладиевый фонд «Норникеля» (GPF) разместил цифровые биржевые инструменты, обеспеченные металлами (ETC), на немецкой фондовой бирже Deutsche Borse и планирует их вывод на Лондонскую фондовую биржу (LSE). Новые инструменты открывают инвесторам низкозатратный доступ к товарно–сырьевым рынкам. GPF обеспечивает вклад физического металла — палладия, платины, золота и серебра в инструменты ETC. Tokentrust AG обеспечивает хранение металла и предоставляет блокчейн–платформу Atomyze, построенную на технологии распределённых регистров (DLT). Она позволяет хранить неизменяемые данные о товаре, обеспечивая дополнительный уровень безопасности. Листинг ETC предлагается по спотовой цене LME с конкурентоспособным соотношением общих расходов (TER, Total Expense Ratio) на рынке.
Антон Берлин, вице–президент — руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля», так прокомментировал это событие: «Размещаемые биржевые продукты обладают преимуществами финансовых активов, при этом к ним не применяются ограничения, действующие в отношении инвестиций в металлы на Лондонской бирже металлов. Этот инструмент открывает для инвесторов возможности относительно недорогого владения сырьевыми активами при невысоких транзакционных издержках».
Марко Гросси, генеральный директор Atomyze: «Atomyze создала цифровую экосистему, объединившую интересы в сфере финансов и промышленности. Запуск платформы и обслуживание первых клиентов — важный рубеж, который мы успешно преодолели благодаря работе нашей опытной команды и бизнес–партнёров».
Александр Стоянов, генеральный директор GPF: «Наш способ оцифровки сырьевых товаров позволяет фиксировать и отслеживать источники происхождения металлов и способы их производства вместе с данными, подтверждающими соблюдение требований ESG. «Норникель», чью продукцию мы представляем, устанавливает новый высокий стандарт в сфере ответственной добычи полезных ископаемых, полностью поддерживая устав UN2030 и стандарты по источникам разработки металлов LBMA. Это даёт нашим ETC ключевое отличие и лидирующие позиции на рынке».