Палладиевый фонд «Норникеля» вышел на биржу Deutsche Borse.

Глобальный палладиевый фонд «Норникеля» (GPF) разместил цифровые биржевые инструменты, обеспеченные металлами (ETC), на немецкой фондовой бирже Deutsche Borse и планирует их вывод на Лондонскую фондовую биржу (LSE). Новые инструменты открывают инвесторам низкозатратный доступ к товарно–сырьевым рынкам. GPF обеспечивает вклад физического металла — палладия, платины, золота и серебра в инструменты ETC. Tokentrust AG обеспечивает хранение металла и предоставляет блокчейн–платформу Atomyze, построенную на технологии распределённых регистров (DLT). Она позволяет хранить неизменяемые данные о товаре, обеспечивая дополнительный уровень безопасности. Листинг ETC предлагается по спотовой цене LME с конкурентоспособным соотношением общих расходов (TER, Total Expense Ratio) на рынке.

Антон Берлин, вице–президент — руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля», так прокомментировал это событие: «Размещаемые биржевые продукты обладают преимуществами финансовых активов, при этом к ним не применяются ограничения, действующие в отношении инвестиций в металлы на Лондонской бирже металлов. Этот инструмент открывает для инвесторов возможности относительно недорогого владения сырьевыми активами при невысоких транзакционных издержках».

Марко Гросси, генеральный директор Atomyze: «Atomyze создала цифровую экосистему, объединившую интересы в сфере финансов и промышленности. Запуск платформы и обслуживание первых клиентов — важный рубеж, который мы успешно преодолели благодаря работе нашей опытной команды и бизнес–партнёров».

Александр Стоянов, генеральный директор GPF: «Наш способ оцифровки сырьевых товаров позволяет фиксировать и отслеживать источники происхождения металлов и способы их производства вместе с данными, подтверждающими соблюдение требований ESG. «Норникель», чью продукцию мы представляем, устанавливает новый высокий стандарт в сфере ответственной добычи полезных ископаемых, полностью поддерживая устав UN2030 и стандарты по источникам разработки металлов LBMA. Это даёт нашим ETC ключевое отличие и лидирующие позиции на рынке».