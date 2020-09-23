Память на века

Таким образом будет увековечено имя основателя НДХШ. На 22-й сессии Горсовета парламентарии одобрили эту инициативу. Как сообщила начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Ирина Субочева, с конкретным предложением выступило краевое министерство культуры в рамках реализации проекта «Наследие Красноярского края».

Николай Павлович Лой родился в 1925 году, участвовал в Великой Отечественной войне. В 1955 году с отличием окончил Харьковский художественный институт. С 1960 по 1980 год жил в Норильске. Именно под его руководством в 1963 году в нашем городе при Дворце культуры была открыта студия изобразительного искусства для взрослых, а затем в 1966 году при его активном содействии - детская художественная школа, где живописец работал директором и педагогом. Север был основной темой творчества Николая Лоя. Покинув Норильск, художник около десяти лет работал в Красноярске.

— В разное время произведения Лоя экспонировались не только на краевых, но и на зональных, республиканских и всесоюзных выставках. Всего на счету художника их было около двухсот. Сейчас работы Николая Лоя находятся в частных коллекциях в школах и учреждениях Норильска, Красноярска, Абакана, Диксона, Дудинки, Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска и даже на Кубе и в Канаде, — пояснила Ирина Субочева. — Николай Павлович награждён множеством правительственных наград и памятных медалей, ему были присвоены звания заслуженного художника РСФСР и народного художника Российской Федерации.