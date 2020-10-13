Вчера, 12 октября, новая монета из серии «Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников», поступила в обращение. Всего в тираж выпущено пять миллионов монет номиналом 25 рублей.

- На оборотной стороне монеты изображены два медицинских работника — женщина и мужчина — в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи, — пояснили в пресс-службе.

Помимо этого Центробанк России выпустил новую десятирублёвую монету из серии «Человек труда», которая посвящена работникам транспортной сферы. Всего в обращение выпустили один миллион монет.

- Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, — отмечают в пресс-службе.