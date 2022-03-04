Памятник Владимиру Ильичу Ленину планируют принять в казну Норильска

Как сообщила начальник управления имущества Ольга Кузьмина, в настоящее время между городской администрацией и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом разрешён вопрос по завершению процедуры передачи в собственность городу объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В. И. Ленину». Согласно договору безвозмездного пользования объекта движимого имущества, являющегося памятником культурного наследия, находящегося в казне Российской Федерации, памятник В. И. Ленину предоставлен в безвозмездное пользование управлению жилищно-коммунального хозяйства, что является основанием для передачи его в собственность Норильска.

После принятия соответствующего решения муниципалитет сможет отремонтировать памятник, который уже 68 лет стоит под открытым небом в климатических условиях крайнего Севера. Отметим, что с просьбой привести в порядок памятник к руководству города неоднократно обращались представители общественных объединений и политических партий. Однако пока монумент официально не являлся собственностью города, тратить средства местного бюджета на его ремонт было нельзя.

Сегодня депутаты поддержали предложение администрации Норильска о принятии памятника в городскую казну. После принятия окончательного решения на очередной сессии городского Совета будет начата процедура о передаче объекта из федеральной собственности в муниципальную.