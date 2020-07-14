Пандемия помешала устранению последствий весеннего шторма, но к зиме жильцы пострадавших домов без крыши не останутся

Ещё в апреле разгулявшийся южный ветер сорвал крыши с трёх многострадальных домов - на Ленинском проспекте, 1, 3, и 7 -относящихся к объектам культурного наследия Красноярского края. Именно этим зданиям досталось и несколько лет назад - во время жёстокого шторма, когда ветер не только срывал куски кровли, но и начисто сбривал крыши и в Норильске, и в Дудинке.

В этом году, после того как циклон отступил, а остатки кровли убрали со двора, на крышах домов сделали временные настилы и дело встало. После дождей жильцы регулярно жаловались на залития и настойчиво интересовались, когда начнётся ремонт. Оказалось, что всё это время велись подготовительные работы к ремонту, пояснил «Заполярной Правде» Сергей Горбарук, начальник производственного отдела УЖКХ.

- Во время шторма на этих трёх домах не только сорвало кровлю, но и были повреждены несущие конструкции - балки и перекрытия. А поскольку эти здания являются объектами культурного наследия, приступить к ремонтным работам сразу было невозможно. Сначала необходимо было получить допуски на создание проектов, найти фирму с особыми разрешениями для строительно-монтажных работ на исторических зданиях. На территории города таких организаций единицы. Несмотря на то, что муниципалитет ещё 24 апреля выделил средства из резервного фонда на восстановительные работы, в связи с начавшейся пандемией процесс отбора подрядной организации и получения исходных чертежей из архива «Норильскпроекта» для создания проекта затянулся, - комментирует Сергей Горбарук.

По заверению представителей УЖКХ, сейчас дело сдвинулось. Проектно-сметная документация готова, и на данный момент проходит экспертиза и процедура согласования в крае. В ближайшее время должно быть получено разрешение на начало ремонтных работ. А пока власти ведут переговоры с потенциальными исполнителями. В городе есть всего несколько фирм, имеющих право выполнять подобный тип работ. Полностью восстановить кровлю на всех трёх домах планируют к середине августа.

Общая площадь повреждений - 550 квадратных метров. На эти цели из резервного фонда выделено 2,6 миллиона рублей.

А на соседних зданиях ремонтные работы уже в разгаре: на Ленинском проспекте, 5 была повреждена только кровля, несущие конструкции остались нетронутыми. Поэтому и согласовывать с краем подобные работы необходимости нет. Ремонт на одном из наиболее пострадавших во время шторма зданий - на Комсомольской, 4 - уже завершён.