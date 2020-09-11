Паниковать рано

В УЖКХ Норильска признают – в устройстве площадок произошла задержка, причиной тому стала поздняя поставка оборудования. Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ Норильска по благоустройству, пояснил, что из-за пандемии завод-изготовитель отсрочил срок изготовления оборудования, и в Норильск оно пришло только в конце июня.

- На площадках, расположенных по адресам: ул. Талнахская, 10, и 45, Кирова, 10, одна часть детского оборудования уже смонтирована, другая – в процессе. На ул. Советской, 1, появится в ближайшие дни спортивное оборудование, - пояснил он. – Обычно мы заканчиваем устройство площадок к 1 сентября, но и сейчас подрядчик не выбивается из контракта. Он изначально заключён до 30 сентября с учётом сложностей, возникших из-за пандемии. Я уверен, строители уложатся в положенный срок. Хочется, чтобы дети успели поиграть на площадках до снега.

На площадке в районе ул. Советской, 1, строители установили высокое ограждение, чтобы при игре в мяч он не вылетал за пределы игрового поля, а также не мог разбить окна близлежащих домов. Вскоре подрядчик начнёт укладку резинового покрытия и монтаж поступившего оборудования. В результате получится унифицированная площадка для игровых видов спорта. Разметку на неё нанесут, скорее всего, уже после таяния снега.

- В Норильске много детских площадок, но мало спортивных. Их сложнее организовать: должна позволять площадь двора, плюс надо выбрать такое оборудование, на котором детям интересно, комфортно и безопасно, - пояснил выбор собеседник.

Напомним, четыре площадки обошлись муниципальной казне в 4,5 миллиона рублей.