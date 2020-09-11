Парк отдыха «Озеро Долгое» украсили разноцветные фонтаны

Ещё весной было решено украсить городской парк фонтанами, добавив ему ярких красок. В конце апреля заказали оборудование, и в течение лета специалисты занимались герметизацией и оштукатуриванием каменных чаш, на месте залили бетонное основание будущего украшения парка, к фонтану провели электрокоммуникации, питающие контроллер, который по заданному сценарию управляет светильниками и пенными насадками, меняя цвет и высоту пенного столба. Проектировщиком и поставщиком фонтанного оборудования выступила московская компания «Светозар Строй», в Норильске монтаж и наладку вели сотрудники ИП Михаила Поворознюка. В фонтане установлены насосы и светильники немецкого производства, так что можно ожидать их длительной бесперебойной работы.

- В мире немного городов за Полярным кругом, которые могут похвастаться наличием фонтанов. В Норильске уже работает один уличный фонтан, теперь их станет больше, причём фонтан в парке «Озеро Долгое» ещё и меняет цвет воды и высоту столба. Такого в городе точно ещё не было, - говорит Богдан Самокоз, специалист по развитию городской среды АРН. - С небольшим опозданием, но теперь мы готовы порадовать жителей и гостей города настоящей переливающейся радугой.

После пробного запуска, признанного удачным, - чаши доказали свою герметичность - специалисты вложат в них вкладыши из стекловолокна, которые продлят срок службы каменных чаш. Между тем московский подрядчик проекта уже написал программу, предусматривающую несколько световых и пенных сценариев, которые можно использовать для создания конкретных водных рисунков на праздники. Сейчас фонтаны работают с раннего утра до полуночи, но их можно перевести и на круглосуточный режим, отмечает Богдан Самокоз.

- Разноцветные фонтаны гармонируют с перголами (деревянными навесами), которые расположены между ними, и вместе формируют элегантный парковый ансамбль. Конечно, с наступлением холодов оборудование фонтанов демонтируют на складское хранение, ведь оборудование чувствительно к перепадам температуры, а чаши укроют для защиты от мороза, но в следующем году, когда растает снег, в парке снова появится водная радуга,- пояснил он.

На этом работы в парке не заканчиваются: сейчас завершается монтаж спортивного оборудования, а в ближайшее время специалисты начнут высадку саженцев деревьев – около 70 берёз, такого же количества кизильника и 100 кустов сирени, что весной придаст территории объёма и красок. Также до конца октября смонтируют и световые споты, которые подсветят входные группы и украсят парк в полярную ночь.