«Паркон–А» скоро выйдет в патруль

Евгений Болгов, начальник отдела содержания автомобильных дорог «Норильскавтодора», рассказал, что от норильчан поступает большое количество сообщений о припаркованных на дорогах и во дворах грузовых автомобилях, которые мешают жителям близлежащих домов и другим водителям:

– Очень много жалоб от жителей улиц Талнахской, Нансена, Лауреатов, Хантайской. Напомню, что движение и стоянка машин тяжелее 26 тонн запрещены во всех дворах города, а также по ряду улиц. Определён транзитный маршрут для движения грузового транспорта, который проходит по Юго-Западной или Северной объездным дорогам через улицу Хантайскую. В неположенных для парковки местах установлены запрещающие знаки.

При содействии губернатора Красноярского края «Норильскавтодор» заключил соглашение с краевым управлением автодорог о совместном контроле дорожного движения на подобных участках. В рамках этого сотрудничества администрация города закупила три устройства «Паркон-А» (стоимость каждого почти 2 млн рублей), которые будут фиксировать нарушения правил парковки большегрузов. Данные будут поступать в краевую Госавтоинспекцию, которая будет назначать штрафы автовладельцам-нарушителям. В Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД МВД по Красноярскому краю уже направлены данные о расположении дорожных знаков, запрещающих парковку большегрузов.

Машины, оснащённые оборудованием «Паркон-А», будут передвигаться по дворам и дорогам Норильска днём и ночью, точный график сейчас составляется.

- Под знаком «Стоянка запрещена» большегруз может останавливаться не боле чем на пять минут, кроме случаев, когда производится посадка, высадка пассажиров, погрузка или разгрузка. Наша машина будет проезжать повторно через некоторое время, чтобы зафиксировать, уехал ли стоящий большегруз вовремя, — отметили в «Норильскавтодоре».

Евгений Болгов добавил, что система уже доказала свою эффективность во многих других городах:

- Она ускоряет и упрощает процесс. Прежде поиск нарушителя занимал много времени, особенно если у большегруза были иногородние номера. Теперь безответственные автовладельцы будут получать штрафы на «Госуслугах» вне зависимости от их текущего местоположения или места регистрации транспорта.

В «Норильскавтодоре» обещают, что система охватит все районы Норильска.