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Пассажирские автобусы Норильска будут дезинфицировать до полного снятия карантинных мер

Пассажирские автобусы Норильска будут дезинфицировать до полного снятия карантинных мер

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Пассажирские автобусы Норильска будут дезинфицировать до полного снятия карантинных мер

Пассажирские автобусы Норильска будут дезинфицировать до полного снятия карантинных мерПассажирские автобусы Норильска будут дезинфицировать до полного снятия карантинных мерПассажирские автобусы Норильска будут дезинфицировать до полного снятия карантинных мер

Дезинфекция автобусов, работающих на внутри- и межрайонных маршрутах, проводится несколько раз в день хлорсодержащими веществами. Специально привлечённые подрядчики делают это перед рейсом и после заезда машины в гараж, в течение дня на конечных остановках транспорт дезинфицируют экипажи – водители и кондукторы. Протираются все контактные поверхности – двери, перила, ручки, кнопки.

Как рассказал Никита Савадёров, начальник автоколонны № 1 НПОПАТ, предприятие заключило договор с подрядчиком на дезинфекцию автобусов на стационарных площадках, которые прежде использовались как тупиковые посты для мойки агрегатов перед ремонтом и техобслуживанием. В автоколонне № 1 организованы две такие площадки и по одной - в талнахской колонне № 3 и автоколонне № 4, базирующейся в районе Надеждинского металлургического завода.

- Ежедневно составляется график работы по постам. Помывка в них занимает около получаса, плюс время на то, чтобы автобус высох и пассажирам и экипажу не было некомфортно от запаха хлора. Помимо того, есть ежедневная очистка машины. Штатные мойщики подвижного состава с определённой для каждого маршрута периодичностью проводят и генеральную уборку каждого автобуса, моют потолки, полы, сиденья, заменяют их, если это требуется, – пояснил он.

Никита Савадёров также рассказал о других мерах по предупреждению распространения инфекции в общественном транспорте. Например, кондукторы снабжают пассажиров масками – с начала лета их выдано около 100 000 штук, а в самих помещениях НПОПАТ ограничено передвижение сотрудников внутри подразделений. Например, теперь проход в ремзону – по улице, а не через автоколонну № 1, как было прежде. В АБК установлен тепловизор, плюс каждое подразделение получило ручные тепловизоры для мониторинга состояния здоровья работников.

В свою очередь Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска, пояснил, что такая работа ведётся не только с НПОПАТ, а ещё с семью частными перевозчиками, работающими на муниципальных маршрутах.

- Администрация города всем выдала СИЗы и дезсредства для обработки салонов машин, когда их невозможно было купить самостоятельно по различным причинам. Мы мониторим работу по обработке салонов автобусов на линии, отслеживаем наличие масок у пассажиров и экипажей. Такая работа продлится до снятия карантинных мер. Это важно, ведь автобус – это место скопления людей в ограниченном пространстве, где трудно обеспечить социальную дистанцию, тем более – в пиковое время, - считает он.

Сейчас приобретение дезинфицирующих средств входит в полномочия перевозчиков, однако администрация готова оказать помощь любому из них.

28 июля в 14:28 330
КарантинКоронавирусCOVID-19НПОПАТНорильский транспорт
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