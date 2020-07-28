Пассажирские автобусы Норильска будут дезинфицировать до полного снятия карантинных мер

Дезинфекция автобусов, работающих на внутри- и межрайонных маршрутах, проводится несколько раз в день хлорсодержащими веществами. Специально привлечённые подрядчики делают это перед рейсом и после заезда машины в гараж, в течение дня на конечных остановках транспорт дезинфицируют экипажи – водители и кондукторы. Протираются все контактные поверхности – двери, перила, ручки, кнопки.

Как рассказал Никита Савадёров, начальник автоколонны № 1 НПОПАТ, предприятие заключило договор с подрядчиком на дезинфекцию автобусов на стационарных площадках, которые прежде использовались как тупиковые посты для мойки агрегатов перед ремонтом и техобслуживанием. В автоколонне № 1 организованы две такие площадки и по одной - в талнахской колонне № 3 и автоколонне № 4, базирующейся в районе Надеждинского металлургического завода.

- Ежедневно составляется график работы по постам. Помывка в них занимает около получаса, плюс время на то, чтобы автобус высох и пассажирам и экипажу не было некомфортно от запаха хлора. Помимо того, есть ежедневная очистка машины. Штатные мойщики подвижного состава с определённой для каждого маршрута периодичностью проводят и генеральную уборку каждого автобуса, моют потолки, полы, сиденья, заменяют их, если это требуется, – пояснил он.

Никита Савадёров также рассказал о других мерах по предупреждению распространения инфекции в общественном транспорте. Например, кондукторы снабжают пассажиров масками – с начала лета их выдано около 100 000 штук, а в самих помещениях НПОПАТ ограничено передвижение сотрудников внутри подразделений. Например, теперь проход в ремзону – по улице, а не через автоколонну № 1, как было прежде. В АБК установлен тепловизор, плюс каждое подразделение получило ручные тепловизоры для мониторинга состояния здоровья работников.

В свою очередь Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска, пояснил, что такая работа ведётся не только с НПОПАТ, а ещё с семью частными перевозчиками, работающими на муниципальных маршрутах.

- Администрация города всем выдала СИЗы и дезсредства для обработки салонов машин, когда их невозможно было купить самостоятельно по различным причинам. Мы мониторим работу по обработке салонов автобусов на линии, отслеживаем наличие масок у пассажиров и экипажей. Такая работа продлится до снятия карантинных мер. Это важно, ведь автобус – это место скопления людей в ограниченном пространстве, где трудно обеспечить социальную дистанцию, тем более – в пиковое время, - считает он.

Сейчас приобретение дезинфицирующих средств входит в полномочия перевозчиков, однако администрация готова оказать помощь любому из них.