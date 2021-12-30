Пассажирам без прививки разрешат заселяться в отели Красноярского края при задержке рейсов

«Согласно изменениям с 30 декабря при задержке или отмене рейса заселение пассажиров в гостиницы возможно без предъявления документов о вакцинации. Кроме того, в Норильске и Дудинке в таких случаях нет необходимости сдавать ПЦР–тест», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Также уточняется, что до 31 декабря 2022 года продлено действие указа о перечне органов исполнительной власти региона, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения).

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 ноября в регионе расширили список заведений, принимающих посетителей по QR-коду. Без сертификата о прививке или справки о перенесённой болезни нельзя посещать организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, спа-салоны (за исключением медицинских учреждений). Также с 15 ноября без этих документов запрещено посещать выставки и конгрессные мероприятия.

Кроме того, QR-код или справку о перенесённой коронавирусной инфекции необходимо предоставлять при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные учреждения, оказывающие гостиничные услуги.

Такие же ограничения действуют при входе в бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы и другие учреждения, оказывающие услуги по занятию физической культурой и спортом.

В начале декабря, согласно указу губернатора, иностранцам разрешили заселяться в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные учреждения в крае, оказывающие гостиничные услуги, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, полученного не ранее 48 часов до заселения.