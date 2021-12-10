Пассажиров, ожидающих в непогоду автобусные колонны, обеспечат горячим питанием

За минувшую неделю из-за погодных условий в городе несколько раз перекрывали трассу Норильск-Алыкель, в том числе для всех видов транспорта.

На протяжении всего периода пока действовало штормовое предупреждение, на местах функционировала рабочая группа.

«Решение об отправке колонн было принято обосновано. Ему способствовали такие причины как практически нулевая видимость (она составляла 10, а местами и 5 метров), а также серьезные переметы дорожного покрытия. К этому можно прибавить несоблюдение правил дорожного движения некоторыми водителями личного транспорта, которые создавали опасные условия, выезжая на трассу с прилегающих к ней направлений», - обратился к коллегам глава города Дмитрий Карасев.

Подводя итоги непростых для Норильска нескольких суток, он предоставил слово своему заместителю по городскому хозяйству Константину Купреенко, который возглавляет штаб «Шторм».

«В период усиления ветра, 8 декабря, работа происходила по факту. Мы одновременно получали информацию об ухудшении погодных условий, принимали решения о сборе рабочих групп, чтобы специалисты могли оперативно проехать на машине повышенной проходимости, оценить состояние и принять необходимые меры. В группе постоянно работали сотрудники ГИБДД, ГО и ЧС, управления городского хозяйства, Заполярного филиала «Норникеля». Управление ГО и ЧС предоставило «Парму» для сопровождения колонны из Алыкеля, автохозяйство – УДМ. Весь маршрут контролировали сотрудники Госавтоинспекции», - сказал Константин Купреенко.

Он подчеркнул, что по результатам работы в непогоду обозначилось две задачи: доработать систему оповещения пассажиров в аэропорту Норильск и обеспечить дополнительную машину в Кайеркане для перекрытия автодороги.

В первом случае уже имеющуюся систему громкой связи аэровокзала решено дополнить, чтобы информацию могли услышать все пассажиры формирующихся колонн. Что касается новой единицы транспорта для перекрытия дороги в районе Кайеркан, такую в автохозяйстве уже нашли. Ее осталось снабдить проблесковыми маячками и другим необходимым оборудованием и передать в ведение района. Дмитрий Карасев дал соответствующие поручения ответственным службам.

Начальник управления городского хозяйства Павел Пискунов, также состоявший в рабочей группе штаба «Шторм», отметил, что необходимо наладить связь с водительским составом для оперативного информирования и в деталях проработать схему организации автобусных колонн.

«Считаю, что все службы сработали слаженно. Планировали отправлять колонны в Кайеркан в девять часов вечера, но, учитывая дорожную обстановку, переметы, застрявшие машины, приняли решение разместить пассажиров в Городском центре культуры и в кайерканском КДЦ «Юбилейный». На автовокзале пассажиры были своевременно оповещены с помощью информации на мониторах», - подвел итог Павел Пискунов.

В итоге в Центральном районе разместили 182 человека, в Кайеркане – 30.

Дмитрий Карасев распорядился проработать возможность в будущем предоставлять ожидающим чай, кофе и горячее питание.

О части работы спасателей доложил и.о. начальника Управления ГО и ЧС Антон Сундуков:

«В условиях возникшей угрозы безопасности дорожному движению мы вынуждены были привлекать трэкол для поисков пропавшего человека, которого благополучно нашли и сопроводили. Считаю, что выполнили свою работу в полном объеме. Единственная сложность заключалась в том, что автомобили на базе КамАЗа и «Урала», хотя и повышенной проходимости, двигаются преимущественно по дорогам. Приходилось ждать, когда затор ликвидируется. Считаем, что если бы мы поехали не по дороге, а по тундре в объезд на трэколе, времени затратили бы больше», - сообщил он.

Начальник ОГИБДД Отдела МВД по городу Норильску Александр Янович в этой связи раскрыл еще одну важную проблему, которая проявляется во время метелей и сильного ветра. Речь идет о легковом транспорте, который выезжает на трассу в непогоду, вязнет в переметах в районе Надеждинского металлургического завода либо в силу погодных условий становится причиной ДТП. Создается затор, который тормозит и без того непростой процесс передвижения на этом участке дороги.

В качестве решения он предложил обратиться к руководителям организаций, которые располагаются в данном районе, чтобы те провели беседы с сотрудниками и порекомендовали не выезжать на трассу на легковых автомобилях во время пурги.

Подводя итоги заседания, Дмитрий Карасев подчеркнул, что перед выводом на линию необходимо проверять автобусы на предмет исправности отопительных приборов. Также он поручил досконально проработать систему оповещения в аэропорту и автовокзалах, разобраться с регулировкой трассы на опасном участке в районе «Надежды», контролировать освещение автодороги и рассмотреть поступившее от пассажиров предложение выделить в колонну, следующую в/из аэропорта автобус повышенной комфортности для перевозки маленьких детей с мамами. Отдельной строкой он обозначил необходимость работы сотрудника штаба «Шторм» в аэропорту на протяжении всего периода непогоды. По всем распоряжениям обратную связь от коллег глава Норильска ожидает уже в ближайший вторник.