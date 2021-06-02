Пассажирский теплоход «Андрей Дубенский» будет сдан на полгода раньше запланированного срока к середине 2023 года

После осмотра площадки строительства достигнута договорённость о том, чтобы сдать судно раньше. Второе судно для Красноярского края «Виктор Астафьев» будет заложено на заводе в июле 2021 года.

Теплоход «Андрей Дубенский», названный в честь основателя Красноярска, заложен на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге в начале 2020 года. Судно «Виктор Астафьев» названо в честь русского писателя, драматурга Виктора Астафьева, который жил в Красноярске. Суда будут работать на социально значимом для Красноярского края маршруте Красноярск - Дудинка - Красноярск. Стоимость строительства новых судов составляет 5 млрд рублей.

В лучшие годы на Енисее работали почти полтора десятка теплоходов, в числе которых флагман советского и российского пассажирского речного флота, крупнейший на Енисее четырехпалубный «Антон Чехов». Судно австрийской постройки, признанное самым красивым в речном флоте страны, работал на Енисее на направлении Красноярск – Дудинка - Диксон с 1978 по 2003 год и был продан на Волгу, где и сейчас курсирует по маршруту Ростов-на-Дону - Москва.