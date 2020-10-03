Пассажирское место

В этом лично убедился исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев. Помещение нового остановочного павильона размером 12х4 метра — отапливаемое, скамьи, изготовленные из экоматериалов — тоже с подогревом, а информационное табло подскажет, где сейчас находится нужный транспорт. Проект обошёлся городскому бюджету в 4 млн рублей, а ежегодное обслуживание выльется в 300 тысяч рублей. Работа по установке подобных остановок в городе будет продолжена. «Комфорт и тепло норильчан — наш приоритет. В свою очередь, я прошу каждого из них бережно относится к данным павильонам», — подчеркнул Николай Тимофеев.

Для того чтобы понять, как лучше разгрузить остановку у торгового центра «Аквариум», примыкающую к автовокзалу, был проведён опрос жителей Талнаха, в котором приняли участие полторы тысячи человек. 72% опрошенных высказались за необходимость частичного переноса остановки маршрутов муниципального транспорта к новому теплому павильону, 65% проголосовали за то, чтобы коммерческие маршруты 27К и 30К по–прежнему останавливались у ТЦ.

В октябре пройдёт заседание транспортной комиссии, на котором будет рассмотрен вопрос о разделении маршрутов. При принятии решения обязательно учтут мнение жителей района. Николай Тимофеев также отметил, что парковка такси и легковых машин возле торгового центра мешает движению рейсовых автобусов, и с этим необходимо бороться.

– Я дам поручение организовать совещание с профильными ведомствами, в том числе с ГИБДД и отделом полиции. Будем решать проблему в соответствии с законом. Ничто не должно препятствовать безопасности людей, — сказал исполняющий полномочия главы города.