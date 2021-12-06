Патологических изменений у рыбы из Норило-Пясинской водной системы не выявлено

В Санкт-Петербурге завершил работу XI Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Две дискуссии были посвящены предварительным итогам изучения экосистемы Норильского промышленного района «Полярным фондом» и учёными в составе Большой Норильской экспедиции (БНЭ). Обе экспедиции прошли при поддержке компании «Норникель».

Участники экспедиций поделились результатами исследования воды, грунта, донных отложений, дав оценку состояния биоразнообразию на территории, они также рассказали об инновационном методе изучения Норило-Пясинской водной системы Норильского промышленного района и экосистемы Севера в целом.

Ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ им. Ломоносова, кандидат географических наук Фёдор Романенко представил доклад о предварительных результатах Полярной экспедиции Чилингарова. «Экспедиция была обширной. Все вопросы состояния экосистем в Арктике имеют глобальное значение», - отметил учёный.

Одним из важных результатов работы «Полярной экспедиции» стали выводы о чистоте рыбы в озере Пясино и в верхнем течении реки Пясина после разлива топлива, произошедшего весной 2020 года.

Участники Большой Норильской экспедиции также проводили ихтиологические исследования, причём с участием представителей коренных народов Таймыра. Всего было отловлено девять видов рыб.

«При внешнем осмотре аномальных, патологический изменений не выявлено. Лабораторные исследования ещё продолжаются. Но мы все вместе с представителями коренных народов ели эту рыбу», - рассказал руководитель БНЭ Николай Юркевич. Он также добавил, что учёные делали спектральный анализ. В частности, они смотрели данные по разливу нефтепродуктов с водотоков. «По общим выводам на реке Пясина и озере Пясино следов нефтепродуктов не обнаружено», - отметил Николай Юркевич.

Напомним, что ещё одно независимое исследование рыбохозяйственного потенциала боковых водоёмов Норило-Пясинской водной системы проводили сотрудники Института биофизики Сибирского отделения РАН и Красноярского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) при финансовой поддержке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА). По итогам исследования учёные оценили объёмы общих допустимых уловов в шести озёрах бассейна реки Пясины в 38,5 тонны в год.