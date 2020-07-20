Перед законом ответят те, кто срывает цветы на городских клумбах и газонах

Вандализм в отношении газонов и клумб города достиг невероятного размаха, констатируют в УЖКХ города. В прежние годы горожане «грешили» тем, что выкапывали привозные бархатцы, теперь же их ещё и затаптывают, используют как место выгула собак.

- Мы понимаем, что в Норильске из-за пандемии осталось много людей. Но мы все живём в одном городе и хотим видеть его красивым. Потому огромная просьба к жителям: не топтать, не рвать и не выкапывать цветы, - обратился к жителям города Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по благоустройству. - Отдельное недоумение вызывает выгул домашних животных на цветочных газонах, тем более что убирать потом за собакой хозяева не спешат.

Он подчеркнул, что всё это время с нарушителями проводились профилактические беседы, но теперь настала пора переходить к действиям. Все клумбы города находятся под видеонаблюдением. Потому те, кто сорвёт букет до десятка цветов, заплатят штраф до 2 500 рублей; если будет сорвано больше десятка цветов, то вандалам грозит уголовная ответственность за порчу муниципального имущества.

- Цветы в теплицах выращиваются с марта, их количество определено с таким расчётом, чтобы хватало на подсадки в течение всего лета. Но при нынешней тенденции на августовские подсадки не будет хватать цветов. Перед каждыми выходными специалисты обновляют клумбы, подсадки достигают более 50%. Это и заставляет идти на крайние меры, - подводит печальный итог Анвар Низамутдинов.