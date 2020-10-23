Новая парковка с электроподогревом двигателей

Совместный проект муниципалитета и Агентства развития Норильска стал продолжением большой работы по благоустройству дворов на ул. Талнахской, 8, 10, 10а, ул. Ветеранов, 13–15. Летом здесь устроили детскую площадку в виде бригантины, рядом — спортплощадку для детей старшего возраста. Также на участке был установлен арт-объект — жираф. Устройство экопарковки завершило первый этап работ на этой территории.

Виктория Чуланова, заместитель директора АРН по развитию городской среды:

— Разработчики мастер-плана города предложили организовать такую экопарковку, учитывая, что важно сохранять экологию при росте числа личного транспорта. АРН реализовало пилотный проект. В феврале прошёл конкурс по выбору двора, где пройдут преобразования, активнее всех голосовали жители окрестных домов. Мы объединили эти два двора и разработали проект, часть которого выполнена, и экопарковка завершает эту работу. Реализация второй части намечена на будущее лето. Радует, что многие из идей благоустройства предложили сами жители, которые в итоге получили то, что «заказывали».

Сегодня зарядить свой автомобиль здесь может любой желающий. У четырёх столбиков подачи электричества могут обогреваться восемь машин. Для пользования подогревом потребуется скачать приложение «Экодвор», а также оснастить автомобиль специальным переходным устройством, стоимость которого — от 1000 до 3000 рублей (есть в продаже в автомагазинах города). Стоимость парковки машины — 5 рублей за 15 минут. Авторы проекта уверены, что в Норильске экопарковка будет пользоваться спросом, учитывая местный климат. Тем более что «обкатку» такие устройства на северах уже прошли: в Мурманске, Заполярном, а мировой опыт и вовсе масштабный — более 40 лет подобные технологии работают в Финляндии.

Виктория Чуланова отметила, что если парковка будет востребована — по отзывам людей, обращениям в УЖКХ или АРН — программу расширят на другие дворы. Тем более что технически это доступно во многих из них, пояснил в свою очередь Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по благоустройству:

— Но перед монтажом электроподогрева потребуется обследовать территорию, потому что парковка требует серьёзных площадей для машин. Иначе проект теряет свой смысл. Важно и то, кто будет после содержать эту территорию: убирать летом мусор, зимой — снег. Эту парковку обслуживает УЖКХ.

Он также обратил внимание, что для подключения к столбикам владельцам автомобилей лучше использовать сертифицированное оборудование, а также попросил жителей окрестных домов не запруживать улицу машинами, чтобы парковкой могли пользоваться все желающие.

— Ещё просим горожан не ломать оборудование, оно установлено под видеонаблюдением и сигнализацией. А внутренняя часть оборудования — под напряжением, так что это попросту может быть опасно для самих же вандалов. К тому же, порча дорогостоящего оборудования — это уголовное преступление, — пояснил он.

В УЖКХ также рассказали о планах по дальнейшему развитию территории двух дворов при сотрудничестве с АРН. Будущим летом озеленят территорию, вокруг площадок — детской и спортивной — появится велодорожка, плюс на участке установят качели и беседку, расставят новые скамейки и урны. Кроме того, во дворе на ул. Ветеранов, 13–15, напротив гимназии № 5, планируется устроить большую спортплощадку.