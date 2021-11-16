Передовые технологии Красноярского онкоцентра доступны и норильчанам

В краевом онкодиспансере работает новый линейный ускоритель TrueBeam — это продвинутая система лучевой терапии, с её помощью лечение злокачественных новообразований проходит гораздо более точно и аккуратно. Система объединяет хорошее качество картинки и возможность контроля движений тела пациента, что позволяет проводить процедуры быстрее и открывает новые возможности лечения онкологических патологий кожных покровов, молочной железы, грудной клетки, головного мозга и других.

При этом оборудование для проведения лучевой терапии, имеющееся на базе Норильской межрайонной больницы №1, устарело. И было принято решение о закрытии радиотерапевтической службы в Норильске, так как по медицинским стандартам в городе с населением до 300 тысяч человек организация радиотерапии нецелесообразна. То есть, по мнению специалистов, в таком населённом пункте, как наш, нет необходимости содержать отделение радиологии, когда в столице региона работает крупный онкоцентр. В Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А. И. Крыжановского любой житель края по полису ОМС может получить качественную медпомощь. «Мы объединяем знания, опыт и заботу, чтобы обеспечить пациентов лучшим лечением, основанным на передовых технологиях», — таков девиз этого учреждения.

- Ежегодно в Норильске в лучевой терапии нуждаются 50–60 человек. Теперь они смогут пройти необходимые процедуры на более современном оборудовании, — пояснил Иван Сафонцев. — Причём сейчас краевой минздрав и руководство Норильска рассматривают вопрос об оплате дороги не только больному, если его здоровье не позволяет ему лететь самостоятельно, но и сопровождающему.

Иван Сафонцев отметил, что сотрудники радиологического отделения при его закрытии не были сокращены — они могут продолжать работать в Центре амбулаторной онкологической помощи на базе оганерской больницы.

Также красноярский специалист заверил, что паллиативную помощь, химио- и иммунотерапию онкобольные норильчане, как и прежде, могут получать в родном городе.

- Причём иммунотерапия — новейшее направление в лечении онкозаболеваний, которое стало прорывом в борьбе с раком — в регионе проводится только в краевом онкодиспансере и в Норильской межрайонной больнице №1, — подчеркнул Иван Сафонцев.

Он отметил, что заболеваемость раком в Норильске ниже, чем в целом по краю. Это связано в первую очередь с тем, что пожилые норильчане, а онкологии в большей степени подвержены люди старшего возраста, переезжают на материк.

В нашем городе, как в целом по России и в крае, на первом месте по распространённости среди онкопатологий — рак молочной железы, рак лёгкого и рак кожи.

По мнению специалистов Красноярского онкоцентра и Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, которые проводили аудит онкологической службы в Норильске, диагностическая база — КТ, МРТ, УЗИ и другое необходимое оборудование — соответствует всем требованиям. Недостаток кадров наблюдается, как и в регионе и по стране, но онкологи на территории есть, квалифицированная помощь оказывается.