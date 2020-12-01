Перераспределение квот по программе дефицитных профессий

В городе прошло перераспределение квот по муниципальной программе «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений НПР». Таким образом, две квоты, которые были предназначены для среднего медперсонала, объединили и направили в спортивную отрасль.

Данные действия связаны с тем, что в этом году квоты не будут реализованы. Связано это с низкой заинтересованностью специалистов в переезде в Норильск на предлагаемых условиях. В то же времяна протяжении долгого времени в городе не могли найти инструктора по адаптивной физкультуре. Сейчас человек найден, и он готов приступить к работе в рамках муниципальной программы. Благодаря объединенной квоте подъёмные составят 300 тысяч рублей.

На следующий год по программе планируется привлечение в Норильск 24 медиков (20 врачей и 4 специалиста из категории среднего медперсонала), 24 специалистов для отрасли образования (в том числе 5 – для НГИИ), 6 – для отрасли культуры и 1 – для спорта. Общий объём финансирования программы на 2021 год – 19,9 млн рублей (на 3 млн рублей больше, чем в 2020 году).