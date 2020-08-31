Первого сентября мимо Земли пролетит астероид
Первого сентября мимо Земли пролетит астероид
По данным Центра исследований объектов околоземного пространства, завтра, первого сентября, крупный астероид 2011 ES4 пролетит мимо Земли на минимальном расстоянии.
В сообщении NASA говорится, что астероид пролетит на безопасном от Земли расстоянии - 45 тысяч миль. Его размеры составляют приблизительно 23-49 метров.
— Астероид 2011 ES4 был открыт астрономами весной 2011 года, он относится к так называемой группе аполлонов. Это астероиды, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны, – из сообщения NASA.
Также 22 сентября в 16:31 по московскому времени в Северном полушарии планеты наступит осеннее равноденствие - когда продолжительность дня и ночи на всей Земле уравнивается.