Первого сентября мимо Земли пролетит астероид

В сообщении NASA говорится, что астероид пролетит на безопасном от Земли расстоянии - 45 тысяч миль. Его размеры составляют приблизительно 23-49 метров.

— Астероид 2011 ES4 был открыт астрономами весной 2011 года, он относится к так называемой группе аполлонов. Это астероиды, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны, – из сообщения NASA.

Также 22 сентября в 16:31 по московскому времени в Северном полушарии планеты наступит осеннее равноденствие - когда продолжительность дня и ночи на всей Земле уравнивается.