Первой в новом году в крае родилась норильчанка

Ещё в новогоднюю ночь в регионе родился мальчик – в перинатальном центре Ачинска. Кроме того, двойняшки - мальчик и девочка - стали первыми детками, которые появились на свет в Красноярске 1 января 2022 года. Малышей принимали врачи перинатального центра Красноярска, первым родился мальчик, следом - его сестра. Двойняшки появились на свет в 1 час 24 мин. Малыши родились раньше положенного срока, поэтому сейчас дети находятся под усиленным наблюдением докторов. Их общий вес составляет около 2,5 кг. Мама малышей чувствует себя удовлетворительно. Как сообщается на сайте правительства региона, всего в новогоднюю ночь население краевой столицы пополнилось 12 маленькими жителями: родились 9 мальчиков и три девочки.