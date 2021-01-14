Первую установку, способную преобразовывать ветряную энергию в тепловую, в 2021 году установят в Красноярском крае
Первую установку, способную преобразовывать ветряную энергию в тепловую, в 2021 году установят в Красноярском крае
Об этом сообщили ТАСС в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона со ссылкой на главу министерства Евгения Афанасьева.
Об этом сообщили ТАСС в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона со ссылкой на главу министерства Евгения Афанасьева.