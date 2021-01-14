МАУ ИЦ «Норильские новости»

Первую установку, способную преобразовывать ветряную энергию в тепловую, в 2021 году установят в Красноярском крае

Первую установку, способную преобразовывать ветряную энергию в тепловую, в 2021 году установят в Красноярском крае

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Первую установку, способную преобразовывать ветряную энергию в тепловую, в 2021 году установят в Красноярском крае

Об этом сообщили ТАСС в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона со ссылкой на главу министерства Евгения Афанасьева.

Первую установку, способную преобразовывать ветряную энергию в тепловую, в 2021 году установят в Красноярском крае

Об этом сообщили ТАСС в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона со ссылкой на главу министерства Евгения Афанасьева.

Текст Денис Кожевников
Фото из открытых источников
14 января в 11:46 590
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