Первую турбазу с эллингами планирует построить новый резидент АЗРФ от Норильска

ООО «Норильск Вояж» при содействии Агентства развития Норильска (АРН) стало новым резидентом Арктической зоны Российской Федерации. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в рамках реализации инвестиционного проекта компания построит базу отдыха рядом с водным причалом на реке Норильской и посадочной площадкой «Валек». Новый туристический объект будет расположен на берегу ручья, впадающего в реку Норильскую.

«Турбаза станет отправной точкой для путешествующих на плато Путорана. Её особенность – два эллинга. Первые этажи эллингов будут использоваться для размещения маломерных судов, а на вторых этажах будут обустроены гостиничные номера для краткосрочного размещения транзитных туристов, которых мы будем перевозить на маломерных судах компании по внутренним водным путям Енисейско-Пясинского водораздела, в том числе и на плато Путорана. Номера категории «стандарт» будут рассчитаны на одного – трех туристов. В каждом номере будет собственная ванная комната, сплит-система, удобная мебель. Для гостей турбазы на летний период планируем оборудовать пляж с душевыми кабинками, раздевалками и прокатом спортивного инвентаря. Предусмотрим площадки для занятия спортом и игр. Откроем сауну. Также в планах обустроить зал для деловых встреч и торжественных мероприятий. База будет работать круглогодично. В зимнее время здесь можно будет кататься на лыжах, коньках, тюбингах, – рассказывает генеральный директор ООО «Норильск Вояж» Виталий Сайко. – К реализации инвестиционного проекта наша компания уже приступила. В апреле приобрели первое маломерное судно – аэролодку ALLIGATOR RAPTOR X - AIR 610 вместимостью до шести пассажиров – и приняли на работу первого сотрудника – капитана маломерного судна. В 20-х числах июня, как раз к началу навигации на реке Норильской, планируем получить лицензию и приступить к перевозке пассажиров. В следующем году закупим второе маломерное судно – катер на воздушной подушке «ПАРМА-15» вместимостью до 12 пассажиров. Мы планируем перевозить до 3,8 тысяч пассажиров в год, а туристическая база позволит размещать до тысячи туристов ежегодно».

Режим АЗРФ дает возможность бизнесу пользоваться налоговыми льготами и административными преференциями. Так, благодаря статусу резидента Арктической зоны компания «Норильск Вояж» планирует получить в аренду без торгов земельный участок площадью более 9,5 тысяч кв. м. Приступить к строительству турбазы новый резидент намерен в 2024 году, завершить работы – в 2026. Общий объем инвестиций компании составит около 40 млн руб. В результате реализации проекта планируется создание 10 новых рабочих мест.

«Самая значимая мера поддержки для инвесторов, которые создают новые рабочие места, – это уплата затрат по исчисленным страховым взносам за счёт средств субсидии. Конечная нагрузка по страховым взносам для крупного бизнеса составляет 7,5% и 3,25% – для малого и среднего. Эта льгота дает возможность резидентам АЗРФ предлагать работникам более высокую заработную плату и обеспечивать иные стимулы для привлечения квалифицированных кадров», – говорит заместитель директора департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов КРДВ Владимир Гудков.

По данным КРДВ, число резидентов Арктической зоны страны достигло 600. Инвесторы вложили в реализацию проектов 80,5 млрд руб. и создали 6,7 тыс. рабочих мест.

«На сегодня при поддержке Агентства развития Норильска резидентами Арктической зоны РФ стали уже 22 предприятия. Семь из них, включая «Норильск Вояж», занимаются реализацией инвестиционных проектов в туристической сфере», – отмечает Роман Кулян, первый заместитель директора АРН.

Узнать, как стать резидентом АЗРФ, получить помощь в подготовке заявки на получение этого статуса и иную полезную информацию можно в Агентстве развития Норильска по телефону: 8 (3919) 456-817.