Первые дни нового года в Норильске были омрачены чрезвычайными происшествиями, повлёкшими за собой человеческие жертвы

Трагедия

В субботу, 9 января, в 00.30 на пульт МЧС поступила информация о том, что на горнолыжной базе «Гора Отдельная» произошёл сход лавины. Снежной массой накрыло площадьоколо 500 квадратных метров. Под толщей снега оказались погребены строения и люди. Известие о ЧП мгновенно разлетелось по соцсетям. Понимая, что счёт идёт на минуты, сотрудники служб экстренного реагирования и обычные горожане ринулись раскапывать завалы в экстремальных погодных условиях - при морозе и сильном ветре. Вскоре на месте происшествия работали около 200 человек, включая бойцов аварийно-спасательной службы Норильска и 52 сотрудника МЧС России, а также 15 единиц техники. На помощь спешили 30 спасателей и семь единиц техники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда. К месту трагедии вылетел также самолёт Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра, на борту которого находились: начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин, рабочая группа и спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России - всего 25 человек.

В первые часы после схода лавины был найден живым 14-летний Макар Попов. Подростка в тяжёлом состоянии с травмами и обморожением доставили в городскую больницу. Позднее нашли тело его мамы. В пять утра всё ещё продолжались поиски директора канатной дороги Влада Попова и его малолетнего сына. Примерно в это же время Следственный комитет Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ, – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Около 11 часов утра без признаков жизни были найдены полуторагодовалый малыш и глава семьи Поповых. После чего поисково-спасательные работы были завершены.

На ликвидацию последствий стихии были привлечены 243 человека, 29 единиц техники, из них от МЧС России 116 человек и 14 единиц техники: спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России, Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, аварийно-спасательного гарнизона УГОЧС Таймыра, Норильского пожарно-спасательного гарнизона, а также добровольцы, волонтёры и неравнодушные норильчане. На месте происшествия работало три бригады скорой помощи, которые прибыли на гору через десять минут после получения от спасателей сообщения о ЧП.

- Двоим норильчанам удалось выбраться из одного из домиков ещё до приезда спасателей, - пояснил Алексей Богданов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по Государственной противопожарной службе). - Всего под завалами оказалось семь строений: четыре из них были завалены полностью, три частично. В таких условиях людей нужно было как можно быстрее извлечь из-под завалов, потому что помимо травмирующих факторов (воздействия снега) на пострадавших оказывали влияние ещё и отрицательные температуры. Поэтому все, кто был рядом на тот момент, приняли участие в спасении людей. Работу спасателей осложняла вероятность повторного схода снежной массы со склона горы и неблагоприятные метеоусловия: метель и низкая температура воздуха.

В субботу вечером Андрей Малков, и. о. исполняющего полномочия главы города, подписал распоряжение, в котором воскресенье, 10 января, было объявлено днём траура. Почтить память погибших можно было и в норильских храмах. На совещании под председательством Игоря Лисина было принято решение о запрете посещения горы Отдельной, а также рекомендовано ограничить передвижение в районах горы Отдельной, ущелья реки Талнах и ВС-10.

В начале этой недели Следственный комитет в рамках расследования дела о гибели трёх человек в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» провёл обыск и выемку документов в нескольких подразделениях администрации Норильска.

Всё это время норильчане очень переживали за судьбу Макара Попова. Комментарий о состоянии здоровья подростка дали журналистам специалисты сферы здравоохранения и на страничке в одной из соцсетей его тётя, Раиса Бердникова, которая в будущем планирует оформить опеку над парнем. В настоящее время юноша снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно, но его состояние продолжает оставаться стабильно тяжёлым. Серьёзных переломов нет, но есть множественные ушибы, обморожения рук и ног, предстоит длительное восстановление. Мальчик находится под круглосуточным наблюдением медиков.

Скорая помощь

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года на телефон дежурного станции скорой помощи поступило 2199 вызовов от жителей Большого Норильска. Такая ситуация повторяется из года в год, и традиционно перед праздниками делается усиление бригад скорой помощи - всего в праздничные дни их работало 19. Врачи были готовы к любым форс-мажорным ситуациям. Сотрудники скорой называют пять причин, по которым норильчане чаще всего вызывают неотложку, - заболевания органов дыхания (вирусная инфекция и пневмония); болезни органов кровообращения (гипертония и болезни сердца) и пищеварения (панкреатиты, холециститы, кишечные колики и так далее), а также заболевания опорно-двигательного аппарата, в частности, обострение остеохондрозов. Не обходится без всевозможных травм (в основном черепно-мозговых), ушибов и переломов. Чаще всего горожане травмируются в состоянии алкогольного опьянения. Восемь человек, пострадавшие в трёх ДТП, обращались в скорую с травмами различной степени тяжести. Одни из них в настоящее время находятся на амбулаторном лечении, другие были госпитализированы в городскую больницу.

Полиция

В новогодние праздники в дежурные части полиции от норильчан поступило 1410 заявлений и сообщений. В 30 случаях из них сообщалось о различных правонарушениях. Полицейские возбудили 25 уголовных дел и раскрыли 19 преступлений. Так, из 14 совершённых злоумышленниками краж – девять было раскрыто по горячим следам. Оперативно раскрыли также одно из трёх мошенничеств.

Помимо этого полицейскими было составлено 573 административных протокола: пять - по факту распития спиртных напитков; 33 - за появление в общественных местах в нетрезвом виде; 15 – за мелкое хулиганство; 11 - по статье 20.25 КоАП за уклонение от исполнения административного наказания. Сотрудники подразделения по миграционному законодательству в рамках оперативно-профилактических мероприятий проверили 433 гражданина и выявили девять случаев нарушений миграционного законодательства. Было досмотрено 967 единиц автотранспорта.

С 1 по 10 января 2021 года инспекторами ДПС пресечено более 460 нарушений ПДД, среди них: три водителя были задержаны за управление автомобилем в нетрезвом виде; 66 человек привлечены к ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности; 17 – за управление без прав. Было выявлено девять нарушений правил проезда пешеходных переходов и 15 нарушений перехода проезжей части дороги пешеходами. За несвоевременную уплату административных штрафов составлено 12 протоколов. Четыре автомобиля помещено на штрафстоянку.

С начала января 2021 года на дорогах Норильска зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, в четырёх из которых пострадали люди, в том числе один ребёнок.

Пожарные

По данным на 9 января 2021 года, пожарно-спасательные подразделения города потушили три пожара, в которых один человек погиб, один травмирован и 10 спасены. К счастью, никто из детей при возгораниях не пострадал.

Два пожара из трёх произошли в жилых домах: в одном случае возгорание случилось при курении, во втором - из-за неосторожного обращения с огнём.

Сотрудники пожарно-спасательного подразделения в целях безопасности проводят обход многоквартирных домов, инструктажи населения, распространяют памятки о мерах пожарной безопасности и так далее.