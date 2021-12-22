Первые дома в городе оснастили мерзлотными датчиками

В Норильске расположено 859 многоквартирных домов. На особом контроле у специалистов по изучению вечной мерзлоты - 246 (29%) из-за отепления грунтового основания фундаментов и 274 здания (32%) с разрушением строительных конструкций по материалам (газозолобетонных стен, бетона фундаментов и т. д.).

«Одно из основных условий устойчивости зданий и сооружений – сохранение вечномерзлых грунтов. Для этого необходим непрерывный геотехнический мониторинг. Данная работа планировалась на 2022 год, но глава города принял решение сдвинуть сроки «влево». В октябре началась подготовка, и сейчас первый дом в городе по адресу: Норильская, 24, оснастили датчиками и термостабилизационной трубкой, информация из которой будет поступать в единую систему мониторинга. Финансирует проект компания «Норникель». Впоследствии предполагается установить такое оборудование на всех зданиях и сооружениях города», - рассказал заместитель главы Норильска по перспективным проектам и реновации Роман Красовский.

Геотехнический мониторинг будет вестись с помощью многозонных цифровых датчиков температуры в подполье, измерителей угла наклона и колебательных ускорений на верхней части здания. Это позволит получать информацию о конкретных данных мерзлых, промерзающих, протаивающих грунтов и колебаниях конструкций в режиме реального времени.

На недавней пресс-конференции, посвященной итогам работы за год, глава Норильска Дмитрий Карасев рассказал о том, что город располагает информацией о техническом состоянии всех зданий и сооружений, и специалистам известны все «больные» места на территории.

Так, буквально на днях аварийным признали главное здание лыжной базы «Оль-Гуль». Дмитрий Карасев дал поручение коллегам принять все необходимые меры безопасности: «Здание придется закрыть, но не насовсем. Есть варианты его сохранить. Для этого потребуется провести определенный комплекс работ, но пока, к сожалению, его закроют. Если бы оно было своевременно оборудовано термометрическими скважинами, датчиками, мы могли бы оперативно среагировать».

Он также подчеркнул, что вечная мерзлота – мало исследованная тема не только в России, но и в мире, и за ней необходимо наблюдать постоянно.

Состояние строительных конструкций и вечномерзлых грунтов специалисты Норильска изучали много лет, передавали данные соответствующим структурам, но специфика нашей территории такова, что в данном направлении необходимо двигаться с опережающими темпами.

Именно поэтому по инициативе администрации города, компании «Норникель» при участии Заполярного государственного университета и научного сообщества города в нынешнем году в Норильске был создан мерзлотный центр. Ученые, сотрудники ЗГУ, специалисты Сибирского госуниверситета и других учреждений ведут совместную работу. Недавно к ней подключился Росгидромет, чтобы расширить деятельность до федерального уровня.

Датчиками, подобными тем, что начали устанавливать в многоквартирных домах, оборудуют и объекты «Норникеля». Предполагается, что информация о состоянии грунтов, угла наклона и колебательных ускорений будет стекаться в единый для города и компании центр.