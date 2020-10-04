Первые поправки

Депутаты от северных регионов выступают за внесение в законопроекты об Арктике поправок, одна из которых призывает пересмотреть условия или вообще отменить обязательную экологическую экспертизу объектов капитального строительства в Арктике. Эта норма, по мнению специалистов, на практике значительно затягивает согласование проектов и ставит под угрозу любое строительство, в том числе исполнение некоторых нацпроектов.

Народные избранники от северов выступают с инициативой поправки о перенесении обязательной экологической экспертизы из Москвы в регионы. Без данной поправки, считают они, в арктических районах родители не дождутся новых детсадов и школ, нуждающиеся — новых лечебных учреждений, да и поставить обыкновенный дом для семьи может стать целой проблемой.

По словам депутатов Госдумы от северных регионов, требует изменений только что принятый пакет «арктических законов» в части отмены территориальных ограничений в деятельности резидента Арктической зоны, привязанного к одному муниципалитету. С такой проблемой столкнулась «Первая горнорудная компания», зарегистрированная в Архангельске, но собирающаяся разрабатывать месторождение полиметаллов с получением арктических льгот на Новой Земле. Во–вторых, считают депутаты, следует расширить условия получения статуса резидента Арктической зоны в части инвестирования. При вложениях минимум одного миллиона рублей в капитальное строительство предлагается включить туда же инвестиции в проведение ремонтов, реконструкций и реализацию других подобных проектов.

Как отмечает архангельский публицист Владимир Станулевич в издании ИА REGNUM, на фоне предложений депутатов в Госдуме региональные органы исполнительной и представительной власти не торопятся выступить с инициативой приведения нового законодательства по Арктике в соответствие с реальной жизнью. Очевидно, считает автор, ожидают реакции на ситуацию сверху, откуда в свою очередь следят за реакцией снизу.

Тем временем предприниматели, непосредственные участники проектов, говорят, что документ, похоже, никто внимательно не читал. Иначе обязательную экологическую экспертизу не стали бы вводить в том числе для гаражей и домов на две–три квартиры. За месяц действия новых законов были удовлетворены заявки на арктические льготы пяти предприятий, а из–за ожидания экологической экспертизы остановились десятки тысяч строек.

Комиссия Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в сентябре рассмотрела и одобрила заявки первых пяти инвесторов, которые в десятидневный срок будут включены в реестр резидентов Арктической зоны России. Заседание комиссии Минвостокразвития России по рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов об инвестиционной деятельности в Арктической зоне провёл глава комиссии Александр Крутиков. Он уточнил, что от потенциальных резидентов поступило шесть заявок, из которых удовлетворены были пять. По этим пяти проектам заявлен объём инвестиций в размере 15,8 миллиарда рублей, запланировано создание 552 рабочих мест. Это по две заявки от Архангельской и Мурманской областей и одна от Ямало–Ненецкого автономного округа.

Крутиков добавил, что практика проведения заседаний только начинает формироваться, поэтому на них в обязательном порядке необходимо приглашать не только членов комиссии, которые представляют Минвостокразвития, институты развития, арктические регионы, но и самих инвесторов, чтобы, помимо рассмотрения самой заявки, сразу прояснять, какая помощь необходима при реализации проекта.

К слову, на заседании рассмотрели заявки архангельской компании «Термистофф», планирующей создать производство термодревесины, и «Помор Шиппинг» с проектом по оказанию услуг морской перевозки грузов и реконструкции склада для упаковки сборных грузов. От Мурманской области были представлены инвесторы «Норд Стар», намеревающийся провести техническое перевооружение морского порта Витино и нефтебазы, и «Порт Лиинахамари» с одноимённым туристским проектом, в котором присутствуют интересы компании «Норникель». Также изучена заявка индивидуального предпринимателя из Ямало–Ненецкого автономного округа с инвестпроектом по организации прачечного производства в Салехарде.

В числе первых резидентов Арктической зоны России оказались разные проекты, направленные на развитие экономики и её диверсификацию, считают специалисты. Здесь пока нет добывающих программ, все проекты касаются логистики и малого бизнеса в сфере услуг. По мнению экспертов, это позитивно, однако возможность сказать своё веское слово у крупных добывающих компаний ещё впереди. Но уже на этой стадии, по мнению предпринимателей Русского Севера, пакет «арктических законов», подготовленный Минвостокразвития РФ, сырой и требует немедленной коррекции.