Первый этап Всероссийской экспедиции РГО «Арктика. Генеральная уборка» успешно завершён

«На первом этапе экспедиция была рекогносцировочной. Все поставленные задачи достигнуты. За две недели добровольцы очистили более трёх километров береговой линии, собрано более 200 тонн техногенного мусора, который копился здесь десятками лет. Его вывезли за пределы Хатанги на определённое местной администрацией временное хранилище для дальнейшей переработки. В рамках экспедиции также был реализован новый мощный проект РГО — дан старт волонтёрскому движению «Доброволец Арктики», из числа участников которого в дальнейшем будут оперативно формироваться экологические отряды для организации работ на всей территории Арктической зоны России. Важно, что старт большой работе дан именно в Хатанге, которая всегда являлась форпостом великих географических открытий. Почти 400 лет Хатанга несёт большую активность в организации высокоширотных экспедиций, до сих пор в поселении сохранилась этнографическая самобытность. В 2026 году мы будем отмечать этот юбилей, и я уверен, что Хатанга как поселение с уникальной 400-летней историей, природой и культурным наследием достойна новых высот — именно она станет туристическими воротами на Северный полюс. Проект создаст условия для формирования здесь многофункционального арктического научно-исследовательского, образовательного и туристическо-познавательного кластера», — отметил руководитель экспедиции, председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.

Помимо главной задачи экспедиции её участники успевали проводить и научную работу, геоботанические исследования побережья Хатанги, чтобы оценить состояние растительности и в целом экологической ситуации.

РГО подготовило для волонтёров насыщенную программу. За это время они успели послушать лекции, познакомиться с историей и окрестностями Хатанги, посетить Музей природы и этнографии Таймырского заповедника и Музей мамонта, поучаствовать в празднике, посвящённом коренным малочисленным народам. Волонтёров также познакомили с результатами проведённой в этом году комплексной экспедиции Русского географического общества «Преображение Таймыра». Она нацелена на исследование состояния объектов культурного наследия, связанных с историей открытия и освоения Арктической территории.

Как рассказывают в краевом отделении Российского географического общества, у добровольцев с местными жителями завязались дружеские отношения, они провели несколько чемпионатов по футболу, волейболу и баскетболу, организовали велопробег. Местные жители во главе с руководителем сельского поселения Андреем Дорониным тоже приняли участие в уборке набережной от мусора, став частичкой большой уборки.

В рамках экспедиции в Хатанге также был организован ряд выставок РГО, посвящённых освоению Севера. Со своей стороны, волонтёры обновили и покрасили памятник полярному вертолёту Ми-8 возле аэропорта.

Глава Таймыра Евгений Вершинин и руководитель администрации сельского поселения Хатанги высоко оценили работу и старания волонтёров.

Второй этап экспедиции запланирован на 2024 год. В РГО поделились, что он станет более масштабным, нежели первый.

Фото: Павел Ившин, Элина Бакунова