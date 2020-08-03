Первый матч соперники сыграли в Екатеринбурге, на паркете СК «ВИЗ-Синара». Игра прошла без зрителей

Счёт на десятой минуте открыл Сергей Сорокин. Восемь минут спустя быструю атаку чёрно-белых завершил Егор Иванов. Под занавес первого тайма гости сумели отыграть один мяч — Павел Сучилин неотразимо пробил под перекладину ворот Дмитрия Путилова после изящной передачи Дмитрия Матицына.

На 31-й минуте Егор Иванов протолкнул мяч в сетку, восстановив преимущество в два гола. За шесть минут до финального свистка «Синара» получила право на десятиметровый, но Валерий Дёмин угодил в штангу. Евгений Куксевич бросил в бой пятого полевого игрока, чем в итоге перевёл встречу в овертайм. Сначала Руслан Кудзиев замкнул прострел партнёра, а затем Дарлан оказался первым на добивании, восстановив равенство на табло.

Первый дополнительный тайм голов не принёс. Норильчане были очень близки к взятию ворот, однако фортуна была не на стороне подопечных Евгения Куксевича. Мяч от ударов игроков заполярного клуба несколько раз попадал в штангу, а также спасал Дмитрий Путилов. Во втором тайме хозяева воспользовались первым реальным шансом — Антон Соколов реализовал дабл-пенальти. «Норильский никель» пошёл ва-банк, но на сей раз неудачно. Итог — 4:3, победа «Синары» в дополнительное время.

На пресс-конференции по итогам первого матча

Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель» отметил, что его команда пропустиланеобязательные голы.

- Я бы сказал, что это даже не ошибки, а, скорее, несогласованные действия. Особенно первый гол, когда не было диалога между собой, поэтому получили с ровного места. То, что соперник силён контратаками, он доказал это в ходе игры. Было несколько моментов, когда мы опоздали в страховке, в итоге получили ещё один гол. Потом неплохо начали играть, сбросили нервозность – понятно, что только первые игры, но тем не менее смогли из этого состояния выбраться и перевернуть для себя игру в хорошее русло. Но так как не смогли забить с игры, выпустили пятого полевого, с которым у нас получились хорошие голы. Ну а концовку такую я предпочитаю не комментировать. Завтра продолжение есть, я вижу готовность команды бороться, завтра будем стараться повернуть ситуацию в свою пользу.

Вторую игру играли на следующий день. Этот матч был менее результативен, но главное, в нём наша команда реванш взять не смогла. В этот раз счёт на табло: «Синара» — «Норникель» 2:1. На 22-й минуте гол в наши ворота забил Дмитрий Прудников, на 25-й обменялись голами норильчанин Ришат Котляров и Антон Соколов из «Синары».

У норильчан впереди ещё немало игр, у болельщиков ещё есть шанс увидеть свою команду победителем. Кстати, клуб уже разместил объявление о том, что в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в Красноярском крае и в Норильске в частности было принято решение перенести домашние игры плей-офф Париматч-Суперлиги в Московскую область. Таким образом, 5 августа и при необходимости - 6 августа ответные матчи четвертьфинала плей-офф чемпионата России «Норильский никель» сыграет на паркете СРК «Арена-Мытищи». Матчи пройдут без зрителей, будут организованы прямые трансляции всех игр.