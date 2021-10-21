Первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил предоставить компаниям, пострадавшим от пандемии, единовременные гранты

«В пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как мы это делали весной прошлого года, предлагаю осуществить единовременную выплату грантов в объёме одного МРОТ на одного занятого», - предложил Андрей Белоусов.

Чтобы реализовать данную меру поддержки, из федерального бюджета потребуется порядка 27 млрд рублей, эта сумма охватит примерно два миллиона человек. Средства предприниматели смогут потратить на выплату заработной платы.

Также Андрей Белоусов добавил, что помощь должна оказываться в заявительном порядке. То есть компаниям необходимо подать заявку через Федеральную налоговую службу. Приём документов он предложил объявить с 1 ноября по 15 декабря, а средства выплачивать - с 15 ноября по 31 декабря.

Ещё одна инициатива - это вернуть кредитную программу «ФОТ 3.0». Она уже действовала в стране с марта по июль текущего года. Кредит выдаётся малому и среднему бизнесу и высчитывается по следующей формуле: один МРОТ на одного сотрудника, умноженные на 12 месяцев. Первый платёж по займу предприниматели могут внести через полгода. Ставка по кредиту составит 3% годовых.

Важно, что на протяжении всего срока обслуживания ссуды компания не может уволить более 10% работников. Это требование прописывается в кредитном договоре. При нарушении данного условия предприятие «выпадет» из льготной программы и будет вынуждено возвращать заём по полной ставке примерно в 10% годовых. Полученные кредитные средства предприниматели смогут направить на оплату налогов, аренды и коммунальных услуг. Глава государства поручил правительству реализовать озвученные инициативы.