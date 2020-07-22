Пешеходный переход на Комсомольской к парку отдыха «Озеро Долгое» вскоре станет регулируемым

Необходимость установки светофора продиктовали нормативные документы, говорит Евгений Болгов, начальник отдела содержания автодорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодор», из-за возросшей интенсивности пешеходного движения по переходу.

- Здесь уже стояли стойки со знаком «Пешеходный переход», на них навесили светофоры, провели кабель. На стойках уложены светодиоды, которые будут гореть тем же цветом, который в конкретную минуту показывает светофор. Аналогичный светофор установлен на Оль-Гуле. Кроме того, мы срезали на трассе искусственную неровность, «лежачий полицейский», - на регулируемом переходе её быть не должно. Также мы повторно нанесли разметку на дорожное полотно, - рассказал Евгений Болгов.

Светофор уже полностью устроен, ведутся согласования по подключению. Запустить его в работу специалисты обещают к концу месяца. Это будет «вызывной» светофор: зелёный свет пешеходы должны будут вызывать сами кнопкой на стойке светофора. Стоимость проекта - 1,25 млн рублей, средства представлены из краевого дорожного фонда.