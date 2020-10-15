Пилотный проект администрации, или операция «Белые пятна»

Ни для кого не секрет, что когда формируется город, определённые площади уходят под строительство жилых домов, магазинов, муниципальных учреждений, обустройство дворов. Но также остаются такие участки, за которые никто не несёт ответственности. И если на придомовых территориях уборка снега осуществляется управляющими компаниями за счёт средств собственников жилых домов, а проезжую часть чистят дорожно-строительные службы, то неразграниченные «пятна» между дворами раньше зачастую никем не обслуживались. Снег на них скапливался, и, тая весной, подтоплял коммуникации и размывал фундамент многоэтажек, создавая определённые трудности и требуя дополнительных финансовых затрат от муниципалитета. Для того чтобы решить эти проблемы, два года назад администрация выделила средства из бюджета для очистки этих объектов. Несмотря на то что проект молодой, он достаточно успешен и набирает обороты. Сейчас у подрядчика под контролем находится 105 «белых пятен», ежедневно и по мере выпадения осадков их очищает около 10–15 единиц снегоуборочной техники. В этом году из бюджета города на вывоз скопившегося снега с таких зон потратили порядка 26 миллионов рублей.

Куда обращаться жителям Норильска для уборки скопившегося рядом с жилыми домами снега, разъяснил главный специалист отдела благоустройства Анатолий Головня:

«Так как за счёт денежных средств жильцов снег убирает жилищная компания, то в первую очередь нужно обратиться именно к ней. Если же компания ответит, что не обслуживает данную территорию, тогда нужно обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства, в отдел оперативного контроля по телефону 43-70-57».