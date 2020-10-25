«Пит-стоп» по-норильски

Ремонтники и сейчас проводят полное сервисное обслуживание техники на «Октябрьском», однако это во многом является подготовительным этапом к реализации новой производственной программы.

СШРУ специализируется на ремонте самоходного дизельного оборудования на пневмоколёсном ходу. На руднике под землёй такого транспорта несколько видов: погрузо–доставочные машины (ПДМ), которые не только вывозят руду, но и задействованы на вспомогательных работах; самоходные буровые установки — проходка, очистное бурение, крепление горных выработок.

Вся техника без исключения при такой интенсивной работе требует постоянного внимания и регулярного технического обслуживания. Для этого существует отдельный график техобслуживания и ремонтов, который формируется в зависимости от наработки моточасов. Норматив для ПДМ, например, составляет порядка 250 моточасов, по достижении которого машина ставится на плановое обслуживание. Для буровой установки к нормативным моточасам добавляется дополнительное время наработки по счётчику ударов перфораторов.

Ремонт и обслуживание техники проводится в подземных ремонтных базах, их на руднике «Октябрьский» две. Это полноценные мастерские с подъёмными механизмами, смотровыми ямами, рассчитанными на работу сразу с несколькими единицами техники. Таким образом на ремонт можно поставить по шесть машин в каждую подземную рембазу. Здесь же находятся токарные станки, на которых прямо под землёй ремонтники самостоятельно протачивают шарнирные соединения.

Сервисное обслуживание с ответственностью за коэффициент технической готовности (КТГ) с 1 января 2021 будет показывать, насколько готова машина к работе после ремонта. К слову, специалисты слово «ремонт» употребляют вместе со словом «простой». Чем больше простой, тем ниже коэффициент готовности техники к работе. Средний плановый коэффициент технической готовности по парку СДО на «Октябрьском» определён значением 0,86. Для этого выведена формула, где главными составляющими являются календарный фонд времени и время простоя в ремонте. В процентном соотношении получается, что 86% времени машина может работать, 14% она должна находиться на ремонте. Эти значения являются своего рода расчётным ориентиром для эффективной работы техники под землёй с учётом работы горняков, которые тоже должны выполнить свой план.

– Такая система работы широко применяется в мире в разных отраслях производства для того, чтобы эффективно использовать технику, — говорит руководитель проекта на «Октябрьском» Виктор Кузякин. — Специалисты «ННР» активно продвигали в своё время данный принцип организации труда. Руководство компании рассмотрело изложенные ремонтниками предложения и поддержало норильчан, рассмотрев ещё и опыт аналогичных предприятий в отрасли.

По мнению специалистов, коэффициент технической готовности — это хороший мотиватор не только для качественного обслуживания техники и получения премии, но и для морального удовлетворения от своей работы.

С нового года введение КТГ привнесёт в работу ремонтников определённые обязательства. Но ещё до начала реализации проекта в Заполярном филиале было введено несколько новшеств, которые призваны поддержать новую программу. К таким решениям можно смело отнести систему обслуживания техники «Пит–стоп». Она уже действует на руднике «Скалистый», теперь её собираются вводить на «Октябрьском».

«Пит–стоп» по–норильски — быстрый профилактический осмотр техники прямо в процессе смены. Занимает около 45 минут — как раз то время, на которое у машиниста подземной машины приходится обеденный перерыв. Под это на участке отводятся отдельные выработки с минимумом необходимого оборудования, где два человека занимаются оперативным осмотром машины и при необходимости производят мелкий ремонт. Специально под такой «Пит–стоп» составлен график работы техники, по которому на оперативный осмотр машины заезжают в строго отведённое время. Такой подход позволяет поддерживать технику в исправном состоянии, повышать коэффициент готовности, снижать аварийность и вести более тщательный контроль за возможными неисправностями.

На руднике «Октябрьский» уже разработан план мероприятий по созданию таких «Пит–стопов» — определены подземные выработки, составлен их технический паспорт, подготовлен перечень инструментов и оборудования. Был проведён расчёт бюджета, определён перечень запасных частей, количество персонала под весь парк оборудования, которого здесь 164 единицы. Расчёты были сделаны с учётом получения новых машин, запланированных капитальных ремонтов техники, планов добычи рудника. Главная задача теперь — повысить производительность, уменьшить простои, увеличить коэффициент использования оборудования в целом.