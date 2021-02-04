Пятницу, 5 февраля, в Красноярском крае объявят днём траура по погибшим пожарным

Утром 3 февраля в столице нашего региона на улице Калинина начался пожар в складе автозапчастей. По словам сотрудников, внутри могли находиться два человека. На их поиски отправили пять групп пожарных в специальном оборудовании, каждая из которых состояла из трёх человек. Руководитель одного из звеньев сообщил по рации, что у его команды закончился воздух, они не могут выйти из склада. На поиски отправили других пожарных, но их пришлось вывести, когда в здании начала рушиться крыша. К вечеру среды удалось найти только тело грузчика, но следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Работы на месте пожара продолжались всю ночь.

- Профессия спасателей является сегодня одной из наиболее востребованных, почётных, и в то же время рискованных, - сказал губернатор края Александр Усс. - Мы все знали уже со вчерашнего дня, что наши товарищи - пожарные, все трое, всё звено, погибли, войдя в огонь, для того, чтобы спасти человека. Все, кто избрал для себя этот путь, должны быть готовы каждый день к подвигу в полном смысле этого слова. Это не пафос, это реальность, которая, увы, подтверждается жизнью.