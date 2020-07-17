Плановое обновление. До конца года на медном заводе завершится сборка нового охладителя газов печи Ванюкова № 3

Подготовительные работы к монтажу охладителя газов печи Ванюкова № 3 в плавильном цехе медного завода начались месяц назад. Была обустроена и укреплена площадка для сборки нового охладительного оборудования. Монтировать новый агрегат будут на той же отметке, где находится сама печь, – 12,5 метров. Охладитель сначала полностью соберут, затем покроют кислотоупорными материалами, а после установят на подготовленную площадку. Отметим, суммарный вес оборудования с футеровкой — более 145 тонн.

На объекте трудятся специалисты нескольких подразделений «Норильскникельремонта»: «Норильскремонта», Ремонтно–строительного треста и «Норильскпылегазоочистки». В сутки задействованы до 16 человек — это слесари–ремонтники, электрогазосварщики, аргонщики. Приступить к сборке охладителя газов планируется уже на днях. На монтаж металлоконструкций агрегата потребуется три месяца. Позже к работам подключатся специалисты участка № 33 Ремонтно–строительного треста, они займутся укладкой футеровки, которая убережёт металл охладителя от коррозии.

Новый агрегат обеспечит высокую скорость охлаждения газов с 1 0000 С до 1000 С. Объём газа на выходе составит 60–90 тысяч м3 в час.

Завершение полного комплекса работ по сборке охладителя газов запланировано на конец года. Устаревший агрегат будет демонтирован и отправлен на утилизацию.

– Демонтаж старого оборудования выполним после начала капитального ремонта печи Ванюкова № 3 в январе, — поясняет Эдуард Лыжнюк, заместитель руководителя ремонтов основных производственных фондов медного завода производственного объединения «Норильскремонт» «Норильскникельремонта». — В работе останется только печь Ванюкова № 2. Замена охладителя в комплексе с ремонтом автогенной плавильной печи обеспечит более качественную утилизацию и очистку отходящих газов печи, а также увеличит её производительность.