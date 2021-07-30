Планы в силе

Компания снизила производство всех основных металлов во втором квартале и первом полугодии. Старший вице–президент — производственный директор Сергей Степанов объяснил это влиянием разовых факторов: временной приостановкой работы двух рудников Норильского дивизиона — «Октябрьского» и «Таймырского» — после подтопления, а также Норильской обогатительной фабрики после аварии. Восстановительные работы на всех предприятиях ведутся в целом по графику.

«Водоприток на рудники был эффективно остановлен в конце марта. Рудник «Октябрьский» вышел на полную мощность уже к середине мая, при этом восстановление «Таймырского» несколько задерживается из–за большего, чем ожидалось, объёма восстановительных работ, — рассказал Степанов. — Особое внимание уделяется вопросам промышленной безопасности, в результате чего после откачки воды на руднике производится перекрепка выработок. После возобновления добычи в начале июня на текущий момент рудник «Таймырский» достиг около 80% мощности, а его полное восстановление ожидается до конца ноября».

Норильская обогатительная фабрика прошла специальный аудит промышленной безопасности во втором квартале 2021 года. Выявленные дефекты несущих конструкций полностью устранены. Сейчас фабрика вернулась к 85% от плановой производительности, и ожидается, что она выйдет на полную мощность в начале октября.

«С учётом прогресса по восстановлению мощностей Норильского дивизиона, а также роста производительности на некоторых действующих добывающих активах мы подтверждаем прогноз производства металлов в 2021 году, озвученный ранее», — резюмировал Сергей Степанов.