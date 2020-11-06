Плато Путорана вошло в ТОП–20 природных чудес России

Рейтинг опубликовал портал Russia Beyond. Десятку лучших природных достопримечательностей России замкнуло уникальное плато Путорана. Russia Beyond сравнивает площадь горного массива с национальным парком Гранд–Каньон в Аризоне — почти 250 000 против 5000 кв. км. «Это уникальное плато в отдалённой северной Сибири пронизано древними ловушками — глубокими ущельями, через которые сотни тысяч лет назад текла вулканическая лава. Это страна скал, водопадов и потрясающих озер», — отмечается в статье.

В тройке лидеров оказались Байкал, долина гейзеров на Камчатке и природа Карелии. Ещё одно природное чудо — водопад Кинзелюк, находящийся на востоке Курагинского района Красноярского края в труднодоступной гористой местности Восточных Саян. Он занял 14–ю строчку рейтинга.