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Плато Путорана вошло в ТОП–20 природных чудес России

Плато Путорана вошло в ТОП–20 природных чудес России

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Плато Путорана вошло в ТОП–20 природных чудес России

Плато Путорана вошло в ТОП–20 природных чудес России

Рейтинг опубликовал портал Russia Beyond. Десятку лучших природных достопримечательностей России замкнуло уникальное плато Путорана. Russia Beyond сравнивает площадь горного массива с национальным парком Гранд–Каньон в Аризоне — почти 250 000 против 5000 кв. км. «Это уникальное плато в отдалённой северной Сибири пронизано древними ловушками — глубокими ущельями, через которые сотни тысяч лет назад текла вулканическая лава. Это страна скал, водопадов и потрясающих озер», — отмечается в статье.

В тройке лидеров оказались Байкал, долина гейзеров на Камчатке и природа Карелии. Ещё одно природное чудо — водопад Кинзелюк, находящийся на востоке Курагинского района Красноярского края в труднодоступной гористой местности Восточных Саян. Он занял 14–ю строчку рейтинга.

Фото из открытых источников
6 ноября в 16:00 510
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