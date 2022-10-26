Площадь Памяти Героев в Норильске преобразится

Изначально предполагалось, что работы будут выполнены в летний период текущего года. Постамент под технику должен быть уложен мрамором, аналогичным тому, которым оформлена площадь Памяти Героев, а оркестровый постамент гранитом.

Однако в этом году возникли сложности с поставкой материалов. Одна из причин – обмеление реки Енисей. На данный момент подрядчик находится в сроках выполнения контракта, но для завершения работ ему необходимо ещё несколько недель.

«Мы видим, что весь объект накрыт тепловым контуром, потому как кладку гранита можно выполнять только при положительных температурах. Работы ведутся. Подрядчик берёт на себя обязательство выполнить их в полном объёме. Приёмку будем осуществлять по завершению всего комплекса задач и при соответствующем качестве. Рассчитываю, что подрядчик успеет в срок и к празднованию следующего Дня Победы, и наша площадь будет полностью украшена гранитом», - сказал Дмитрий Карасев.

Кроме того, он рассказал, что на площади Памяти Героев закладывается комплекс работ по другим направлениям, в том числе ремонту бетонных ограждений на аллее Славы.

«Подрядчик выполнял данную работу во время дождей и не везде добился хорошего качества. Теперь ему предстоит сделать все заново за свой счёт при наступлении положительных температур. Что касается барельефа у Вечного огня, предполагалось, что он будет обработан специальным составом, который не позволит выступать соли и придаст объекту единый цветовой вид. Подрядчик также не справился с задачей, нанеся слой во время мокрой погоды, и ему нужно будет завершить начатое в соответствии с контрактом при наступлении тепла. Кроме того, нам необходимо привести в порядок освещение. Оно должно осуществляться единым цветовым потоком. Сейчас на площади стоят светильники иностранного производства. Я дал поручение приобрести наши, отечественные. Как только закупим, светильники будут заменены», - пояснил глава Норильска и добавил, что по завершении указанного комплекса работ площадь Памяти Героев предстанет перед горожанами в едином торжественном стиле.