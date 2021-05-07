Площадь Памяти Героев в преддверии Дня Победы отмыли дочиста

Это ежегодная процедура. Перед великим праздником памятник «Вечный огонь» и барельеф хорошенько почистили. В уборке приняли участие военнослужащие войсковой части № 40919, сотрудники администрации города и ОФПС-7, а также подрядной организации, которая обслуживает площадь в течение года. Работники предприятия «ИЛАН-Норильск» освободили от снега прилегающую к площади территорию и помыли бортики на разделительных газонах.

Напомним, памятник-мемориал «Героям войны и труда» открыли в Норильске 9 мая 1975 года. Его авторы - художники и архитекторы норильских художественно-производственных мастерских Рагим Сейфуллаев, Борис Палей и Валерий Бандякин.