Площадь Победы в Талнахе преобразится

На сегодняшний день уже разработаны проектно–эскизные решения, облицовка будет выполнена в том же стиле, что и мемориальный комплекс на площади Памяти Героев в Центральном районе.

– Все работы будет выполнять красноярская подрядная организация «Объектстрой», и по договору закончить она должна в феврале 2022 года. Однако подрядчик вместе с заказчиком взяли на себя повышенные обязательства и планируют завершить преображение площади до октября текущего года, чтобы следующий День Великой Победы жители могли встретить уже у обновлённой стелы, — пояснил Дмитрий Самородов, начальник управления капитального ремонта и строительства администрации Норильска.

В первую очередь подрядчик займётся заменой брусчатки у стелы, чтобы успеть закончить до наступления отрицательных температур. Примерно через неделю в город поступят материалы, и рабочие приступят к вскрытию старого покрытия. Далее начнётся облицовка стелы и клумб гранитом.