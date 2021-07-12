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Площадь Победы в Талнахе преобразится

Площадь Победы в Талнахе преобразится

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Площадь Победы в Талнахе преобразится

Площадь Победы — знаковое место для жителей Талнаха. В этом году её внешний вид изменится — стелу облагородят гранитом, а подход к ней уложат новой брусчаткой.

Площадь Победы в Талнахе преобразится

На сегодняшний день уже разработаны проектно–эскизные решения, облицовка будет выполнена в том же стиле, что и мемориальный комплекс на площади Памяти Героев в Центральном районе.

– Все работы будет выполнять красноярская подрядная организация «Объектстрой», и по договору закончить она должна в феврале 2022 года. Однако подрядчик вместе с заказчиком взяли на себя повышенные обязательства и планируют завершить преображение площади до октября текущего года, чтобы следующий День Великой Победы жители могли встретить уже у обновлённой стелы, — пояснил Дмитрий Самородов, начальник управления капитального ремонта и строительства администрации Норильска.

В первую очередь подрядчик займётся заменой брусчатки у стелы, чтобы успеть закончить до наступления отрицательных температур. Примерно через неделю в город поступят материалы, и рабочие приступят к вскрытию старого покрытия. Далее начнётся облицовка стелы и клумб гранитом.

Текст Дарья Правдивцева
Фото пресс–службы администрации Норильска
12 июля в 10:20 310
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