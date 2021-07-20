Пловцы из четырёх городов России покорили ледяную воду озера Лама

Подготовка к соревнованиям началась 13 июля в холодовом кэмпе. Лекции и мастер-классы проводили рекордсменки по зимнему плаванию Наталья Васильева и Осман Делибаш, дыхательным практикам пловцов обучал Юрий Костенко. Все погружения и заплывы проводились под чутким наблюдением врача. Тренировались участники X-WATERS не только в воде, но и на суше — во время трекинговых маршрутов по плато Путорана.

На момент заплыва в озере Лама температура воды на поверхности едва прогрелась до 6 градусов по Цельсию, но пловцов это не остановило. Дистанции 50 и 100 метров участники преодолевали в обычных купальных костюмах, на 1000 и 1852 метра — в гидрокостюмах. Морскую милю — самую длинную дистанцию — смогли преодолеть только два участника Nord Diving Club. Первым финишировал директор Агентства развития Норильска Максим Миронов, продемонстрировавший блестящий результат (35 минут, 18 секунд) и установивший личный рекорд. Юрий Энгельгардт проплыл морскую милю за 50 минут и 25 секунд.

Дистанцию в один км достойно преодолели Иван Гордейчук (19 минут, 33 секунды), Екатерина Сучкова (19 минут, 48 секунд), Елена Родина (31 минута, 50 секунд) и Елена Турчина (23 минуты, 14 секунд).

За безопасностью пловцов следили шесть сотрудников городского управления по делам ГО и ЧС. Большую помощь организаторам в проведении заплывов оказали восемь волонтёров.

Провести X-WATERS на Таймыре удалось благодаря участию Агентства развития Норильска и поддержке компании «Норникель».

«Мы рассчитываем, что проект X-WATERS Plateau Putorana станет ежегодным. Мы будем расширять состав норильской команды. Уже в этом году составим план тренировок, проводить которые будут и тренеры по холодовому плаванию. Планируем активно готовить пловцов к будущим соревнованиям. Озеро Лама вновь может принять участников X-WATERS в следующем году», — рассказала руководитель направления «Развитие туризма» Агентства развития Норильска Анастасия Король.