МАУ ИЦ «Норильские новости»

Пловцы из четырёх городов России покорили ледяную воду озера Лама

Пловцы из четырёх городов России покорили ледяную воду озера Лама

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Пловцы из четырёх городов России покорили ледяную воду озера Лама

17 июля состоялись финальные заплывы в рамках этапа чемпионата мира по плаванию в открытой воде, который впервые состоялся на территории Красноярского края.

Пловцы из четырёх городов России покорили ледяную воду озера ЛамаПловцы из четырёх городов России покорили ледяную воду озера ЛамаПловцы из четырёх городов России покорили ледяную воду озера ЛамаПловцы из четырёх городов России покорили ледяную воду озера ЛамаПловцы из четырёх городов России покорили ледяную воду озера ЛамаПловцы из четырёх городов России покорили ледяную воду озера Лама

Подготовка к соревнованиям началась 13 июля в холодовом кэмпе. Лекции и мастер-классы проводили рекордсменки по зимнему плаванию Наталья Васильева и Осман Делибаш, дыхательным практикам пловцов обучал Юрий Костенко. Все погружения и заплывы проводились под чутким наблюдением врача. Тренировались участники X-WATERS не только в воде, но и на суше — во время трекинговых маршрутов по плато Путорана.

На момент заплыва в озере Лама температура воды на поверхности едва прогрелась до 6 градусов по Цельсию, но пловцов это не остановило. Дистанции 50 и 100 метров участники преодолевали в обычных купальных костюмах, на 1000 и 1852 метра — в гидрокостюмах. Морскую милю — самую длинную дистанцию — смогли преодолеть только два участника Nord Diving Club. Первым финишировал директор Агентства развития Норильска Максим Миронов, продемонстрировавший блестящий результат (35 минут, 18 секунд) и установивший личный рекорд. Юрий Энгельгардт проплыл морскую милю за 50 минут и 25 секунд.

Дистанцию в один км достойно преодолели Иван Гордейчук (19 минут, 33 секунды), Екатерина Сучкова (19 минут, 48 секунд), Елена Родина (31 минута, 50 секунд) и Елена Турчина (23 минуты, 14 секунд).

За безопасностью пловцов следили шесть сотрудников городского управления по делам ГО и ЧС. Большую помощь организаторам в проведении заплывов оказали восемь волонтёров.

Провести X-WATERS на Таймыре удалось благодаря участию Агентства развития Норильска и поддержке компании «Норникель».

«Мы рассчитываем, что проект X-WATERS Plateau Putorana станет ежегодным. Мы будем расширять состав норильской команды. Уже в этом году составим план тренировок, проводить которые будут и тренеры по холодовому плаванию. Планируем активно готовить пловцов к будущим соревнованиям. Озеро Лама вновь может принять участников X-WATERS в следующем году», — рассказала руководитель направления «Развитие туризма» Агентства развития Норильска Анастасия Король.

20 июля в 13:52 620
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