По аэродрому, по аэродрому...

– Обустройство перрона — это не наш профиль, но мы всему обучились и живо взялись за дело, — сказал Заурбек Анатольевич. — Новое — это всегда интересно. К тому же мы понимаем всю меру своей ответственности, и раз уж на нас её возложили, попросили подключиться, значит, уверены, что мы справимся с честью и в срок. И мы не подведём.

Напомним, ремонтом бетонного покрытия части лётного поля аэродрома, предназначенной для размещения самолётов в целях посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки багажа, монтажом осветительного оборудования и водоотводной системы в 2017–2019 годах занималась московская компания «ТехСпецПроект». Но завершить работы она не смогла... Сегодня осталось отремонтировать 3 375 квадратных метров покрытия перрона, обустроить 2 695 квадратных метров бетонных обочин, заасфальтировать 11 000 квадратных метров участка возле телетрапов, установить последнюю мачту освещения (всего их семь), смонтировать кабельные лотки и 575 метров водостоков.

Перрон разбит на участки, которые последовательно заливаются бетоном, способным выдержать внушительный вес воздушных судов. Раствор подвозится к перрону самосвалами. Ковшом экскаватора бетон распределяется по поверхности и уплотняется с помощью бетоноукладочной машины. Затем текстуровщик наносит искусственные неровности, без которых перрон будет очень скользким. Отводить поверхностные воды с перрона на очистные сооружения будет сложная система водостоков. Дело в том, что с самолётов и обслуживающей их техники на перрон падают капли дизмасел и нефтепродуктов. Смешиваясь с дождевой водой и стекая в водосборный лоток, идущий вдоль перрона, они поступят на очистку. В почву за пределами аэродрома попадёт уже практически питьевая вода. Водоотводные лотки также будут забетонированы особо прочной бетонной смесью.

Заурбек Дзобаев отметил, что чёткой и слаженной работе способствует хорошая погода — проливных затяжных дождей почти нет, а мелкий дождик — не помеха. Осложняется же дело тем, что есть участки, где из–за прилетающих–улетающих самолётов без вынужденных перерывов работать не получается. Иногда самолёты даже «ночевать» остаются в порту, а рядом с ними работы вестись не должны. Так что задача перед ремонтниками стоит непростая — сделать всё максимально быстро и качественно, при этом находясь в непривычных условиях.

Летом основной костяк сотрудников треста загружен прямыми обязанностями — это капитальный и текущие ремонты на кровлях и контурах промышленных зданий. И, чтобы их не отвлекать, было решено временно принять на работу специалистов со всей России, которые уже трудились на реконструкции взлётно–посадочной полосы. Заметим, что они по прибытии, как и положено, провели две недели на карантине.

Некоторые вахтовики решили остаться в Норильске и работать в тресте на постоянной основе. Например, начальник участка Сергей Хурдей. Заурбек Дзобаев говорит, что он очень грамотный и высококвалифицированный специалист, а такие люди нужны всегда и везде. Ещё начальник отмечает работу мастера Александра Блинкова, его бригада — образцово–показательная. Всего же на работах задействованы 100 сотрудников «Норильскникельремонта»: 80 — от РСТ, 20 — от «Норильскэнергоремонта». Они трудятся в две смены по 12 часов. — С мая по сентябрь у треста всегда дел невпроворот, но это лето для нас выдалось особенно жарким, — подчеркнул Дзобаев. — В плане — замена порядка 70 тысяч квадратных метров кровель, капитальный ремонт такого значимого объекта, как ТОФ, демонтаж аварийного резервуара на ТЭЦ–3 и окончание строительства трёх очистных сооружений на медном заводе и в районе ПЕСХ в рамках реализации экологической программы.

Традиционно к летним работам привлекаются студенческие строительные отряды. И ежегодно из Северо–Кавказского горно–металлургического института прибывают около ста человек. Как правило, они помогают в разборке кровли, устройстве асфальтобетонной стяжки и других строительных работах. Но в этом году из–за пандемии привычный порядок был нарушен, и помощников трест лишился... Но, несмотря на это, есть уверенность, что все ремонты и этим сложным летом завершатся в срок.