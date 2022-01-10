По факту возгорания здания аэропорта в Диксоне возбуждено уголовное дело

Пожар продолжался более 12 часов, до полного уничтожения здания, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. При этом тушение не осуществлялось из-за отсутствия сформированного подразделения аварийно-спасательного подразделения службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полётов аэропорта.

В результате собственнику был причинен особо крупный ущерб. Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшие причинение особо крупного ущерба).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ранее в Норильской транспортной прокуратуре сообщили, что деятельность аэропорта по обслуживанию пассажиров, приёму и отправке воздушных судов в связи с произошедшим инцидентом приостановлена не была.