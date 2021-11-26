По итогам 2020 года «Норильскгазпром» удостоился трёх призовых мест в конкурсах по охране труда

В группе компаний «Норникель» и среди предприятий Норильска газодобытчики заняли первые места, а в краевом смотре–конкурсе — третье. В подобных конкурсах «Норильскгазпром» участвует ежегодно, но столь высоких результатов удалось достигнуть впервые, рассказала Марина Шевченко, начальник отдела охраны труда управления промышленной безопасности и охраны труда «Норильскгазпрома». «Эти конкурсы направлены на совершенствование системы управления охраной труда, — пояснила она. — Отбор проходил по определённым критериям, их было более 40. Среди основных — отсутствие травматизма на производстве, профзаболеваний, активная работа по профилактике несчастных случаев на производстве и исполнение основных требований законодательства в области охраны труда. «Норильскгазпром» с 2017 года провёл эффективную работу в этой сфере. Существенно изменился подход каждого сотрудника к культуре безопасности. Система охраны труда на предприятии выстроена эффективно, что и привело нас к победе. Это действительно огромное достижение, которым мы гордимся».

Во многом помог открытый диалог между рабочими и руководящим составом. Eсть страница в социальной сети Instagram, где публикуются последние новости предприятия по охране труда, любой желающий может задать вопрос специалистам и оперативно получить на него ответ.

«Идеи и предложения рабочих помогают улучшить систему охраны труда, — считает Константин Малахов, заместитель генерального директора по безопасности производства и экологии «Норильскгазпрома». — В компании сейчас действует внутренняя программа «Трансформация газовых промыслов». Она основана на системе «6С» и «Методах бережливого производства». Как раз благодаря ей мы создаём эффективные рабочие места и вовлекаем сотрудников в процесс совершенствования культуры производства. У нас были организованы рабочие группы из линейных руководителей на каждом промысле. Они провели обследование объектов и прилегающих территорий, а затем устранили выявленные замечания. Сейчас эта работа продолжается, везде наводится порядок. У нас есть ещё одна программа вовлечённости, где рабочие могут предлагать свои производственные инициативы. Это уже в рамках глобальной программы в группе компаний «Норникель». Мы регулярно получаем и рассматриваем предложения своих работников и по улучшению охраны труда, и по технологическим операциям».

В целях дальнейшего совершенствования системы охраны труда на производстве в «Норильскгазпроме» разработана специальная памятка для новых сотрудников со сводом основных правил безопасности. Также разработаны пособие по проведению демаркации на производственных площадках и путеводитель для руководителей по охране труда с требованиями законодательных органов и нормативных актов. В планах компании — установить на территории промысловых посёлков светодиодные проекторы, которые в тёмное время суток будут проецировать на снег предупреждающие знаки и разграничители опасных зон. Это идеальное решение для производства, расположенного в тундре. В «Норильскгазпроме» также ведётся активная подготовка к обновлению производственной и технической баз, речь идёт не только о замене оборудования, но и о строительстве новых зданий на промыслах. Сейчас разрабатывается техническая документация.

Останавливаться на достигнутом «Норильскгазпром» не собирается. На предприятии планируют и дальше совершенствовать охрану труда и в следующем году стать первыми не только в Норильске, но и в крае.