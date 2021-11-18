По итогам 2020 года «Норильскгазпром» занял сразу три призовых места в конкурсах по охране труда

Всего в краевом конкурсе, прошедшем в Красноярске, приняли участие 195 предприятий. Участники оценивались в четырёх номинациях, а лучших выбирали на основе информационных карт, где были представлены результаты работы за минувший год. В подобных конкурсах «Норильскгазпром» участвует ежегодно, но столь высоких результатов удалось достигнуть впервые, рассказала «Заполярной Правде» Марина Шевченко, начальник отдела охраны труда управления промышленной безопасности и охраны труда «Норильскгазпрома».

- Конкурсы направлены на совершенствование системы управления охраной труда, — пояснила Марина Шевченко. — Отбор проходил по определённым критериям, их было более 40. Среди основных — отсутствие травматизма на производстве, профзаболеваний, активная работа по профилактике несчастных случаев на производстве и исполнение основных требований законодательства в области охраны труда. «Норильскгазпром» с 2017 года провёл эффективную работу в области охраны труда. За это время существенно изменился подход каждого на предприятии к культуре безопасности — от рабочего до руководителя. Есть осознание приоритетов охраны труда. Сегодня рабочий не приступит к выполнению своих обязанностей без средств индивидуальной защиты, он стремится грамотно организовать своё рабочее место в соответствии с действующими требованиями. Вот мы сейчас прилетаем на объекты и видим, что везде порядок: инструмент лежит там, где положено, рабочие всегда в чистой спецодежде, и подход у людей к работе совсем другой. Система охраны труда на предприятии выстроена эффективно, что и привело нас к победе. Здесь была проделана большая работа всем коллективом, что и позволило нам занять первые места в местных конкурсах и третье — в краевом. Это действительно огромное достижение, которым мы гордимся.

Во многом помог открытый диалог между рабочими и руководящим составом. Руководство компании считает, что необходимо уходить от излишнего количества бумаг и бланков и сосредоточиться на интересах и предложениях самих рабочих по оптимизации производства. Eсть страница в социальной сети Instagram, где публикуются последние новости предприятия по охране труда, а любой желающий может задать вопрос специалистам и оперативно получить на него ответ.

Участие в подобных конкурсах помогает выявить области, которым требуется уделить больше внимания, подчеркнул Константин Малахов, заместитель генерального директора по безопасности производства и экологии «Норильскгазпрома».

- Улучшить систему охраны труда помогают идеи и предложения рабочих, — отметил Константин Малахов. — В компании сейчас действует внутренняя программа «Трансформация газовых промыслов». Она основана на системе «6С» и «Методах бережливого производства». Как раз благодаря ей мы создаём эффективные рабочие места и вовлекаем сотрудников в совершенствование культуры производства. У нас были созданы рабочие группы из линейных руководителей на каждом промысле. Они провели обследование объектов и прилегающих территорий, разбили их на сектора, потом устранили выявленные замечания. Сейчас эта работа продолжается, везде наводится порядок. Это очень здорово, потому что позволяет вовлекать рабочих в процесс. Они всё делают сами и видят, что и как следует изменить, чтобы труд стал комфортней и безопасней. У нас есть ещё одна программа вовлечённости, где все рабочие могут предлагать свои производственные инициативы. Это уже в рамках глобальной программы в группе компаний «Норникель». Мы регулярно получаем и рассматриваем предложения своих работников и по улучшению охраны труда, и по технологическим операциям.

Для дальнейшего совершенствования системы охраны труда на производстве в «Норильскгазпроме» разработана специальная памятка новому сотруднику со сводом основных правил безопасности. Также для визуального примера разработано пособие по проведению демаркации на производственных площадках и путеводитель для руководителей по охране труда с требованиями законодательных органов и нормативных актов, позволяющий быстро в них ориентироваться. В планах компании — установить на территории промысловых посёлков светодиодные проекторы, которые в тёмное время суток будут проецировать на снег предупреждающие знаки и разграничители опасных зон. Это идеальное решение для производства, расположенного в тундре. Идёт в «Норильскгазпроме» и активная подготовка к серьёзному обновлению производственной и технической баз, речь идет не только о замене оборудования, но и о строительстве новых зданий на промыслах. Сейчас в соответствии с задачами разрабатывается техническая документация.

Останавливаться на достигнутом «Норильскгазпром» не собирается. На предприятии планируют и дальше совершенствовать охрану труда и, возможно, в следующем году стать первыми не только в Норильске, но и в крае.