По маршруту — через пит-стоп

На «Октябре» пришли к давнему медицинскому правилу «Профилактика — лучшее лечение» и запустили пилотный проект подземных пит-стопов для самоходной техники. Данная практика дополняет уже существующую систему технического обслуживания машин. На двух горизонтах (-650 м и -750 м) обустроены четыре тупиковые выработки-ангара, где ПДМ проходят проверку в середине смены, словно машины «Формулы-1» посреди трассы. Правда, в приоритете здесь не скорость, а качество.

Вадим Исламов, технический руководитель по организации горных работ по направлению «подземное самоходное оборудование», отмечает, что машины выводятся на десятичасовую смену. Предваряет выход на линию получасовой осмотр техники машинистом, ещё 20 минут он тратит на это в конце смены. Но тяжёлая работа на протяжении десяти часов не может не сказываться на технике, тем более что новой её уже не назовёшь. Пит-стопы стали возможностью промежуточного осмотра, чтобы сократить, а в некоторых случаях и предотвратить аварийные сходы тяжёлых машин:

- Такая система работает у нас уже год, и могу сказать, что эффективность есть. Мы замечаем небольшие вроде бы неисправности, которые могут привести к более серьёзной поломке. В этих случаях машину требуется отгонять на рембазу и заниматься длительным ремонтом. Эта техника так устроена, что поломка одного узла вызывает проблемы в других, и в итоге мы можем получить крупный, затяжной ремонт, который теперь есть возможность предотвратить, уделив ПДМ больше внимания в течение смены.

Это очень выручает, говорят на «Октябре», учитывая отказ от сотрудничества многих прежних поставщиков оборудования. Продлить жизнь машинам теперь предстоит тем, кто на них работает, — машинистам, инженерам, слесарям. На пит-стопах они осматривают все узлы и агрегаты машин, электрооборудование, гидравлическую часть, проверяют состояние технических жидкостей, шарнирные соединения колёсных креплений, а также навесное оборудование, например системы «антинаезд», видеорегистрации, системы управления горными работами и автоматического газоанализатора. При выявлении какой-либо неисправности слесарная группа незамедлительно сообщает машинисту о поломке и приступает к её устранению.

Сегодня на руднике обустроены четыре пит-стопа, которые обслуживают 20 единиц техники (16 ПДМ и 4 самосвала), выходящие ежесменно. На каждом пит-стопе работает бригада из двух слесарей.

- Увеличивать количество пит-стопов сейчас нет необходимости. Позже, если, как мы планируем, допобслуживание тут будут получать и самоходные буровые установки, их понадобится больше, — добавил Вадим Исламов.

Машинист одной из ПДМ Николай Соколов уверен, что новая система существенно продлевает срок эксплуатации техники. Он заметил это по своей машине:

- Пит-стопы очень удобны, в течение смены можно визуально оценить состояние машины. Выработки-ангары довольно просторны: в них свободно размещается 11-метровая ПДМ и есть место для отдыха водителя — осмотр машины совпадает по времени с обедом. Прежде, если случались поломки, нужно было ехать до рембазы либо оставлять машину «в поле», чтобы с ней на месте работали механики. Всё это было долго и неудобно. Теперь на пит-стопе сначала я осматриваю машину, затем слесарная группа. Ежесменно я составляю отчёт об осмотре, веду бортовой журнал, а сменный механик — техническую карту осмотра.

Между тем проблемы, возникающие в ходе работы, могут быть разнообразными, многие из них теперь позволяют решить пит-стопы, говорит Геннадий Липатов, слесарь-дежурный по ремонту самоходно-дизельного оборудования специализированного предприятия горной техники:

- Мы выявляем мелочи, которые машинист может и пропустить при ежесменном ТО. Случаются, например, течи резиновых уплотнений, порывы шлангов и другие неприятности. В случае необходимости в крупном ремонте машина, как и прежде, отправляется на рембазу, но благодаря дополнительной проверке теперь этого нередко удаётся избежать.