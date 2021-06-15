МАУ ИЦ «Норильские новости»

По Норильску — с путеводителем

По Норильску — с путеводителем

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По Норильску — с путеводителем

По Норильску — с путеводителем

Путеводитель, который позволит лучше ориентироваться в городе, разработал Центр развития туризма администрации Норильска.

В пособии перечислены достопримечательности, учреждения культуры, гостиницы, кафе и все те объекты, которые помогут гостям города провести время в Норильске комфортно и интересно. «Благодаря этому путеводителю, туристы смогут самостоятельно изучить наш город», — рассказала заместитель директора МАУ «Центр развития туризма» Анна Карташова.

Фото пресс–службы администрации Норильска
15 июня в 12:06 460
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