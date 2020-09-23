По новым данным

Исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев провел совещание по вопросу неудовлетворительного технического состояния этого здания. Заместитель главы города по городскому хозяйству, руководители профильных структурных подразделений администрации, представители «Норильскстройреконструкции», НПО «Фундамент» и управляющей компании «Жилкомсервис-Норильск» высказывали в ходе дискуссий противоположные мнения, в связи с чем Николай Тимофеев принял решение выехать и лично осмотреть дом.

Во мнениях расходятся в основном организации, осуществляющие мерзлотный контроль на территории Норильска - одни говорят, что дом в хорошем состоянии, другие утверждают, что его необходимо признавать аварийным. На месте участники совещания осмотрели трещины, которые образовались в этом доме, прошли по всем подъездам до верхнего этажа.

В течение длительного времени предпринимались возможные ремонтно-строительные меры для сохранения здания и предотвращения процесса разрушения. Однако ни одна из них должного эффекта не принесла.

Результатом осмотра стало поручение Николая Тимофеева своему заместителю по городскому хозяйству Николаю Жигулину провести в ближайшие дни межведомственную комиссию, на которой рассмотреть вопрос о возможном признании этого дома аварийным с учётом новых данных по мерзлотному контролю и замерам по всем температурным скважинам.

Николай Тимофеев также сообщил, что в случае признания этого дома аварийным, в следующем году должно состояться расселение жильцов. Это значит, в бюджет 2021 года будут закладываться необходимые для этого средства. Сносить дом не планируется - после расселения будет проведена реконструкция с дальнейшим заселением.

- Одна из схем, по которым мы можем расселить из аварийного дома жильцов - это выкуп квартир по среднерыночной стоимости, - пояснил Николай Тимофеев. - В данном случае собственники жилья получат возможность на эти деньги приобрести себе в Норильске то жильё, которое им подходит.