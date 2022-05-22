По потребностям

Горнорудные предприятия суммарно выполнили план по добыче руды и металлов в ней на 105 процентов. Никеля в руде получили почти 101 процент, меди — 105 процентов.

Талнахская обогатительная фабрика на 100 процентов справилась с поставленной задачей по переработке рудного сырья, по выпуску никеля — на 100,4 процента и меди — на 104 процента в концентратах.

Норильская обогатительная фабрика получила меди в концентрате 112 процентов, никеля — 115 процентов. По переработке руды отработала по графику.

Медный завод работал на пониженных режимах печей Ванюкова, чтобы исключить воздействие на окружающую среду, это отразилось на плане по производству черновой и катодной меди. Режимы регулирования вводились в апреле более десяти раз.

Надеждинский металлургический завод план по производству и отгрузке файнштейна выполнил на 101,5 процента.

Автотранспортники и железнодорожники отработали в полном соответствии с потребностью производственных подразделений.

– Принимая во внимание наступление межнавигационной паузы в 20–х числах мая и своевременную отгрузку готовой продукции ЗФ, все подразделения, не снижая темпов, продолжают работать в соответствии с плановыми заданиями. Предприятие технологического железнодорожного транспорта максимально оперативно обеспечило Заполярный транспортный филиал «Норникеля» (Дудинский морской порт) подвижным составом. Это позволит портовикам вывезти практически все материалы с затопляемых паводком причалов, — отметил Борис Дзарданов, начальник управления координации производства производственного департамента Заполярного филиала «Норникеля».