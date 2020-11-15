По Севморпути будут курсировать ледокольные танкеры–газовозы

Россий «НОВАТЭК» совместно с финской компанией Aker Arctic Technology, южнокорейским судостроителем Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) разработали проект нового ледокольного танкера для круглогодичной транспортировки сжиженного природного газа по Северному морскому пути. Компания DSME подписала судостроительные контракты с «Совкомфлотом» и Mitsui O.S.K. Lines на строительство шести газовозов ледового класса Arc7 нового проекта. Главным условием разработки и строительства новых танкеров–газовозов явилась возможность круглогодичной навигации в восточном секторе Севморпути.