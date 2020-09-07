По следам подвигов в Арктике

Здесь на острове Нансена в Карском море исследователи нашли артиллерийскую батарею № 265. На позиции были обнаружены предметы быта времен войны и установлена памятная табличка.

В пресс-службе флота добавили, что исследователи уточнили также координаты артиллерийской батареи № 264 на полуострове Михайлова, обследовали остров Геркулес, обнаружив следы экспедиции Русанова, мыс Вильда, бухту Эклипс и знак на месте зимовки «Эклипс». На острове Белуха участники экспедиции возложили венок к маяку - памятнику в честь подвига ледокольного парохода "Александр Сибиряков", погибшего при обороне Диксона в неравном бою с германским тяжелым крейсером "Адмирал Шеер" 25 августа 1942 года.