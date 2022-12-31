По следам Тигра

Открытие пождепо в Оганере

В январе реновация Норильска начала обретать реальные формы. В Оганере ввели в эксплуатацию пожарное депо — первый объект беспрецедентного проекта. На площади 1170 квадратных метров предусмотрены все необходимые помещения для размещения и поддержания боеготовности огнеборцев и техники. Высокотехнологичный объект задал планку всему, что должно быть построено в Оганере.

Архитектурная концепция города

По итогам открытого международного конкурса, которые были подведены в марте, выбрана архитектурно–планировочная концепция реновации Норильска. Победителем стал консорциум под лидерством Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Концепция подразумевает формирование городской среды, насыщенной современными и качественными сервисами и функциями, сфокусированными на запросах горожан.

Вышла книга «Топонимика Затундры»

Десятилетний труд краеведа Ларисы Стрючковой приобрёл форму красочного издания с ёмким названием «Топонимика Затундры и Норильской долины». В уникальную книгу, выпущенную в марте, вошло 200 статей о самых известных топонимах Норильска, его окрестностей и Таймыра.

Пять лет АРН

В апреле Агентство развития Норильска (АРН) отпраздновало пятилетие. Институт территориального развития был учреждён муниципалитетом Норильска, компанией «Норникель» и благотворительным фондом Владимира Потанина. За пять лет силами и при участии АРН реализованы более 160 проектов, направленных на повышение качества жизни норильчан. АРН продолжает выступать катализатором позитивных перемен и проводником новых идей и подходов.

Бессмертный полк

После двух лет пандемийных ограничений норильчане вновь смогли принять участие в шествии «Бессмертного полка» 9 Мая. Несмотря на ненастную погоду, 9200 горожан вышли на центральную улицу города, чтобы почтить память советских героев. 2022 год дал возможность ещё раз выразить уважение к подвигу родных и близких, которые мужественно сражались с фашистами и победили. Имена этих людей навеки вписаны в историю нашей страны.

Создание Молодёжной коллегии

В июне создан новый общественный орган — Молодёжная коллегия при главе города. Эта структура будет плотно взаимодействовать со всеми подразделениями администрации, вникать во все проблемы города, предлагать и реализовывать новые проекты. Молодёжная коллегия станет карьерным лифтом для молодых норильчан, которые хотят развивать город.

Северобусы

В июле в город прибыли 19 северобусов. Все машины выполнены в эксклюзивной раскраске, разработанной в рамках городской транспортной реформы. От предыдущих городских автобусов они отличаются более мощным двигателем, большим количеством электронных систем помощи водителю, увеличенным числом посадочных мест. Продукция Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ) серийная, однако автобусы оснащены дополнительными опциями с учётом климатических условий Норильска.

Выборы в горсовет

Августовская избирательная кампания определила новый состав городского Совета депутатов. 28 из 35 мест в Норильском горсовете заняли единороссы, три мандата — у партии ЛДПР, ещё по одному получили партии «Зелёные», КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия — За Правду». Нарушений в ходе выборов отмечено не было.

Новый храм в Талнахе и визит Патриарха

В сентябре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Норильск с первосвятительским визитом. Патриарх совершил чин великого освящения храма великомученицы Варвары в Талнахе и возглавил служение Божественной литургии. Храм был заложен Святейшим в 2018 году. Предстоятель поблагодарил всех причастных к созданию храмового комплекса, выразив своё восхищение северянами–созидателями.

Мобилизация

Октябрь отличился не только суровой погодой. В Норильске, как и по всей стране, проходила частичная мобилизация в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Норильчане приняли новый вызов с честью. Среди горожан нашлось много тех, кто изъявил желание добровольно служить стране. Бойцы прибывали на пункт сбора, не дожидаясь повестки.

Большой Аргиш вернулся

После двухлетнего перерыва в ноябре в Норильск вернулся фестиваль «Большой Аргиш». В этом году у мероприятия появилась ещё одна площадка, для норильчан было установлено сразу десять чумов вместо обычных пяти, а оленьи упряжки катали детей по Ленинскому проспекту. Одной из новинок празднества стали два санных поезда с балками (именно такую вереницу нарт коренные народы Таймыра называют аргишем).

Город трудовой доблести

В конце года Норильск порадовался ещё одному важному событию — городу присвоили почётное звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне. В народном голосовании приняли участие более 48 тысяч человек из разных городов России.